Στον πρωταθλητή ή στον Κυπελλούχο ο πρώτος τίτλος;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Από τη μία η Φέγενορντ που κατέκτησε με σχετική ευκολία το περσινό πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Από την άλλη η Αϊντχόφεν που έμεινε 7 βαθμούς πίσω της στην Ερεντιβίζιε, αλλά πανηγύρισε το Κύπελλο επικρατώντας του Άγιαξ στα πέναλτι στον τελικό.

Και τώρα οι δυο τους. Η σεζόν στην Ολλανδία ξεκινά παραδοσιακά με το Σούπερ Καπ. Ακριβώς μία εβδομάδα πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, Φέγενορντ και Αϊντχόφεν διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ρότερνταμ, στο γήπεδο των πρωταθλητών. Ποιος θα τον κατακτήσει;

Αν κρίνουμε από τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, αναμένουμε αμφίρροπη μάχη στο φετινό Σούπερ Καπ Ολλανδίας. Η νίκη της Φέγενορντ έχει απόδοση 2.24, η ισοπαλία είναι στο 3.82 και η νίκη της Αϊντχόφεν δίνει 3.42 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η κατάκτηση του τροπαίου από την Φέγενορντ δίνει 1.65 και από την Αϊντχόφεν 2.25, ενώ το ενδεχόμενο ο τίτλος να κριθεί στα πέναλτι δίνει 6.40 (δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας).

Αν και τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δεν αποτελούν ασφαλές δείγμα για συμπεράσματα, είναι γεγονός ότι σ’ αυτά της Φέγενορντ μπήκαν λίγα γκολ, αλλά σπάνια κράτησε ανέπαφη την εστία της. Από την άλλη στα φιλικά της Αϊντχόφεν είδαμε περισσότερα γκολ και GG.

Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.75 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.80, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.10. Το GG είναι στο 1.62 και το NG έχει απόδοση 2.22. Το ενδεχόμενο να μείνει άσφαιρη η Φέγενορντ θα το βρείτε στον Stoiximan στο 4.15, ενώ το ενδεχόμενο να μην σκοράρει η Αϊντχόφεν δίνει 3.15!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

