Νεότερη ενημέρωση: Σύμφωνα με την αστυνομία του Στρασβούργου έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης και έχει εντοπιστεί σε μια συγκεκριμένη οδό του Στρασβούργου. Σύμφωνα με το euronews, ο δράστης είναι οχυρωμένος και υπήρξε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Φαίνεται να είναι γνωστός στις αρχές για προηγούμενα εγκλήματα κοινού ποινικού κώδικα.

Τουλάχιστον 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι πρώτος απολογισμός από πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα το βράδυ στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, στην Γαλλία, σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι ο Ταγιάνι κάνει λόγο για πιθανό τρομοκρατικό κτύπημα.

Για «σοβαρό περιστατικό δημόσιας ασφάλειας» κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε στο Twitter πως η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία Κλεμπέρ και άλλα τμήματα του κέντρου της πόλης. Προσέθεσε πως είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και αστυνομικούς με πλήρη εξάρτηση να τρέχουν στους δρόμους.

Η ασφάλεια της Ευρωβουλής αναφέρει ότι ο δράστης έχει διαφύγει. Γάλλος δημοσιογράφος τιτίβισε ότι είδε τους αστυνομικούς να πυροβολούν ένα άτομο που τους απειλούσε.

Η τοπική περιφέρεια ανακοίνωσε ενωρίτερα πως ένα «γεγονός είναι σε εξέλιξη» κι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να διαδίδουν ανακριβείς φήμες.

Βίντεο που εικονίζει τουλάχιστον ένα άτομο να κείτεται στο έδαφος έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκεται πολυμελής δημοσιογραφική αποστολή. Σύμφωνα με την ανταποκρίτριά μας, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Κύπριοι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι η Αστυνομία τους απαγόρευσε την έξοδο από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης ανέφερε πως τόσο οι ευρωβουλευτές, όσο και οι Κύπριοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί, είναι καλά στην υγεία τους.

