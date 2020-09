Συμφωνία Τσέλσι με Έντουαρντ Μεντί

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μοχάμεντ Μπουχαφσί, Τσέλσι και Έντουαρντ Μεντί τα έχουν βρει σε όλα για συμβόλαιο 5 ετών.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας έχει ενημερώση την Ρεν πως θέλει να μετακομίσει στην ομάδα της Τσέλσι. H γαλλική ομάδα ζητά ένα ποσό κοντά στα 26 εκ. ευρώ. Αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες.

Edouard #Mendy has reached an agreement with #Chelsea over a five-year contract. Mendy has informed #Rennes that he wants to join Chelsea.

Negotiations started between the two clubs two days ago. Chelsea made a bid of around €20M, but Rennes want €26M.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) September 9, 2020