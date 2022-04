Συμμετοχή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick στο Summer School for European Private Law

Πρώτη κυπριακή εκπροσώπηση στο διεθνούς φήμης σχολείο για το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο

To Πανεπιστήμιο Frederick θα συμμετάσχει στο φετινό Summer School for European Private Law που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μέχρι τις 16 Ιουλίου στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Το διεθνούς φήμης θερινό σχολείο διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου (Academy for European Private Law) και τη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ (Paris Lodron Universität Salzburg). Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρώτο κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα με συμμετοχή στο εν λόγω θερινό σχολείο, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 30 διακεκριμένες Νομικές Σχολές από την Ευρώπη και τον διεθνή χώρο, που απολαμβάνουν υψηλές θέσεις στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη και αναπτύσσουν ερευνητικό έργο με διεθνή αντίκτυπο.

Πέραν των 40 επιφανών ακαδημαϊκών με διεθνή αναγνώριση αλλά και Δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Ανώτατων Δικαστηρίων κρατών, διδάσκουν στο φετινό Summer School. Ανάμεσά τους ο Δρ Δημήτριος Δεβετζής, Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, ο οποίος θα διδάξει θεματικές του Ιδιωτικού Δικαίου που αφορούν την κυπριακή έννομη τάξη. Ο Δρ Δεβετζής θα συμμετάσχει, επιπλέον, σε ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του θερινού σχολείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η μύηση των νέων νομικών σε βασικά στοιχεία άλλων έννομων τάξεων και στο Ενωσιακό Δίκαιο, ώστε να μπορούν να κατακτήσουν τα βασικά μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την επαγγελματική και επιστημονική τους δράση στην ενοποιημένη Ευρώπη και στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του σήμερα. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες παρακολουθούν σειρά διαλέξεων, ολοκληρώνοντας έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύκλο σεμιναριακών σπουδών και λαμβάνουν αντίστοιχο τίτλο παρακολούθησης. Στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρακολουθούν μαθήματα με φοιτητές/τριες από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης και όχι μόνο, ενώ παράλληλα μετέχουν σε διεθνείς ομάδες εργασίας για την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε διεθνές ακροατήριο. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπου έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να συζητήσουν με φοιτητές/τριες, διεθνείς ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους/ες νομικούς και κρατικούς/ές αξιωματούχους και να επισκεφθούν αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής του Σάλτσμπουργκ. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν επισκέψεις σε όλους τους χώρους της, φημισμένης για τον πολιτισμό της, πόλης (μουσεία, εκθέσεις τέχνης, όπερα κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/3rmWHGQ