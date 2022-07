Συμμετοχή ΥΠΕΞ την Τρίτη στο συνέδριο του περιοδικού Economist στην Ελλάδα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης θα συμμετάσχει την Τρίτη στο συνέδριο του περιοδικού Economist, που θα πραγματοποιηθεί στο Λαγονήσι, στην Ελλάδα.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Κασουλίδης θα είναι ομιλητής στην ενότητα με τίτλο “Effective Diplomacy in Unstable Times: The European Strategy for Peace and Stability”, ενώ ακολούθως θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το ίδιο θέμα με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Enrico Letta, του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis, του Αμερικανού Γερουσιαστή, Andreas Borgeas και του Προέδρου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens, Mkulas Dzurinda.

Κατά την παρουσία του στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις και επαφές με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους που συμμετέχουν στο συνέδριο.

Ο κ. Κασουλίδης επιστρέφει στην Κύπρο το βράδυ της Τρίτης, 5 Ιουλίου.