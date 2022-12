Σύμβουλος Μαργαρίτη Σχοινά: Ψευδείς και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνησή» του

Ψευδείς, ανυπόστατοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνηση» του Μαργαρίτη Σχοινά. Χαμένοι στη μετάφραση…» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βαγγέλης Δεμίρης.

Όπως είναι γνωστό, ένα δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Ρεπούμπλικα, την επομένη της σύλληψης της Εύας Καϊλή, επιχείρησε να βάλει «στο κάδρο» του Qatargate τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, με μοναδικό «στοιχείο» κάποιες δηλώσεις του εκεί, με την ευκαιρία του ταξιδιού του για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σήμερα, το Politico γράφει ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει μπει στο μικροσκόπιο, με αφορμή τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είχε κάνει κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο Κατάρ.

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.

The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022