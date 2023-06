Συναγερμός στη Μολδαβία: Αναφορές για πυροβολισμούς και δύο νεκρούς στο αεροδρόμιο Κισινάου

Ένας άνδρας στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μολδαβία άνοιξε πυρ σήμερα μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντιάνα Φέτκο, είπε ότι οι Αρχές έσπευσαν στο αεροδρόμιο και ότι οι πτήσεις καθυστερούν.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας, έκανε λόγο για δύο νεκρούς από το περιστατικό.

Ο άνδρας που πυροβόλησε οχυρώθηκε σε χώρο του αεροδρομίου, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Ziarul de Garda.

The Ministry of Internal Affairs reported that a foreign citizen, who was banned from entering #Moldova , used firearms at #Chisinau airport. Law enforcers are on the scene.

There was a shooting at the #Chisinau airport. According to preliminary data, 1 border guard was killed. Passengers have been evacuated from the building. It is reported that the shooting was arranged by a foreigner who arrived on a flight from #Turkey. 1/2 pic.twitter.com/wSvta99Dze

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 30, 2023