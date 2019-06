Συναγερμός έχει σημάνει σε πολυκατοικία στο Linköping της Σουηδίας, μετά από ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Local, στο σημείο έχουν σπεύσει τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9πμ τοπική ώρα και γύρω στις 9:30 επιβεβαιώθηκε επίσημα πως υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η εφημερίδα Aftonbladet, επικαλούμενη αυτήκοες μάρτυρες, γράφει πως η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 7χλμ.

Η Bodil Knuthammar, εκπρόσωπος Τύπου θεμάτων υγείας για την περιοχή, δήλωσε πως δεν μπορεί ακόμη να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμη για τους τραυματίες» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το πλησιέστερο νοσοκομείο βρίσκεται σε επιφυλακή.

Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD

— Hugo Kaaman (@HKaaman) June 7, 2019