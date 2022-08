Συναγερμός στην Αυστραλία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Καμπέρα – Ένοπλος άνοιξε πυρ

Tο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστραλίας, εκκενώθηκε αφού ένοπλος άνοιξε πυρ, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης. Δεκάδες πτήσεις αναβλήθηκαν και οι ταξιδιώτες προς το παρόν οδηγήθηκαν σε εξωτερικό χώρο του αεροδρόμίου, ενώ επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες στο νότιο ημισφαίριο. Μαρτυρίες αναφέρουν 8 -10 πυροβολισμούς, τρεις εκ των οποίων άφησαν ίχνη σε τζαμαρίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι ένας, συνελήφθη από την αστυνομία και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

AIRPORT SHOOTING: One arrest has been made and Canberra Airport has been evacuated after an alleged shooting.

Witnesses say they heard between eight to 10 shots before more than a dozen police cars responded to the scene.

