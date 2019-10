Η βρετανική αστυνομία έχει αποκλείσει το κέντρο του Λονδίνου, λόγω πιθανής διαρροής χημικής ουσίας. Στο σημείο ειδικά στελέχη των αρχών ασφαλείας.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο του Λονδίνου, έπειτα από αναφορές περί πιθανής διαρροής χημικής ουσίας.

Η αστυνομία έχε αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικά στελέχη προσπαθούν να προσδιορίσουν τη φύση της ουσίας.

⚠️ #Knightsbridge, #A4 Brompton Road CLOSED both ways at Beaufort Gardens (near Harrods). Emergency services on the scene, police assisting with diverting traffic

— BBC London Travel (@BBCTravelAlert) October 30, 2019