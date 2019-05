Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς η μητροπολητική αστυνομία απέκλεισε δρόμους στο Whitehall, ερευνώντας «επεισόδιο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ύποπτο αντικείμενο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία απέκλεισε ένα μεγάλο κομμάτι στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία, στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 23, 2019