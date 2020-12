Συναγερμός στο Λονδίνο: Όχημα έπεσε πάνω σε κόσμο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χάκνεϊ στο ανατολικό Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω στο πλήθος και τα Βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους τραυματίες είναι αρκετά σοβαρά, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά.

Στις πρώτες εικόνες φαίνεται ένα λεωφορείο που έχει υποστεί ζημιές, και ένα γκρι αυτοκίνητο να έχει καταλήξει σε δέντρο, πάνω στο πεζοδρόμιο.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

— Active-Patriot (@PatriotActive66) December 11, 2020