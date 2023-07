Συνεχίστηκαν για τέταρτη νύχτα οι συγκρούσεις στη Γαλλία – Πάνω από 450 προσαγωγές (βίντεο)

Παρά την ανάπτυξη περίπου 45.000 αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, ταραχές ξέσπασαν για τέταρτη συνεχή νύχτα σε πολλές γαλλικές πόλεις, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού.

Κτήρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 471 προσαγωγές.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Some sort of explosion in the Old Port of Marseille as the French civil war rages on… pic.twitter.com/vbKrOzR07S

— Mats Nilsson (@mazzenilsson) June 30, 2023