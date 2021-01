Cyprus Papers: Συνεχίζει τις δικές του «αποκαλύψεις» ο Α.Πιτάτζιης

Με νέα ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζιης, πυροβολεί εκ νέου το Al Jazeera.

Το δεύτερο ηχητικό που ανάρτησε έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού του ηχητικού που έδωσε στη δημοσιότητα.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Κύριοι του Al Jazeera.

Αφού ήρθατε στη Κύπρο να μας πουλήσετε ηθική και νομιμοφροσύνη, σας προκαλώ να αρνηθείτε τα εξής:

Στις 26/10/2019 στις 10:30 το βράδυ, ο υπο κάλυψη δημοσιογράφος σας Billy Lee πήγε ή δεν πήγε στο καμπαρέ D****** στην Αγία Νάπα; Στις 11:36 της ίδιας νύχτας αγόρασε ή δεν αγόρασε “γυναίκα” από το ίδιο μαγαζί αφού φιλιόντουσαν αρκετή ώρα επι πληρωμή;

Στις 11:50 της ίδιας νύχτας μετέφερε την M**** στο ξενοδοχείο A**** στην Αγία Νάπα για να προσφερθούν οι αγορασμένες «υπηρεσίες» ναι ή όχι; Για ευνόητους λόγους, video δεν θα παίξει στο facebook. Μου κοκορεύθηκε ή όχι την επόμενη μέρα ότι πέρασε καλά με την κοπέλα;

Διερωτώμαι κύριε David Harrison, ήσασταν και εσείς στο δωμάτιο με την ιερόδουλη; Γυρίστηκε και εκεί άλλου είδους ταινία; Ποια είναι η θέση σας για τα αδικήματα εμπορίας προσώπων; Ποια είναι η θέση σας ως τάχα έγκριτου δημοσιογράφου για την εκμετάλλευση γυναικών και την πορνεία; Μήπως το ηθικό AL Jazeera ήρθε στη Κύπρο για ιερόδουλες ή για να αποκαλύψει εγκληματίες;

Σας ΠΡΟΚΑΛΩ κύριοι του Al Jazeera να διαψεύσετε τα ανωτέρω. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να πείτε ότι δεν είναι αλήθεια. Και πάλι σας ΠΡΟΚΑΛΩ να καλύψω όλα τα έξοδα να στείλετε τις πραγματικές σας ηχογραφήσεις, όχι τα μονταρισμένα και ψεύτικα πλάνα που παίξατε.

Και κάτι άλλο.. την επόμενη φορά που θα έρθετε Κύπρο, φέρτε ξανά τις κάμερες μαζί σας.

Όχι για να πάτε στα καμπαρέ πάλι και να βγάζετε τα μάτια σας. Ούτε για να μοντάρετε ψεύτικα πλάνα να παραπλανήσετε την κοινή γνώμη. Αλλά για να πάρετε πλάνα από το σπίτι της μάνας μου στο Βαρώσι και από το γραφείο του πατέρα μου στο Βαρώσι από τα οποία τους έδιωξαν και τα κρατούν τα κολλητάρια σας οι Τούρκοι που τους δάνεισε το Κατάρ κάμποσα δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας πάρω να βιντεογραφήσετε τους τάφους των παππούδων μου που θάφτηκαν πρόσφυγες. Δεν σας φοβάμαι. Μπορεί να είμαι λαβωμένος, προδομένος, ματωμένος, διασυρμένος, φερόμενος ως διεφθαρμένος, αλλά δεν σας φοβάμαι.

Την αλήθεια δεν την φοβάμαι. Κοπιάστε.

This IS Cyprus Al Jazeera. And I am not afraid of you. I summon you to the Court of Public Opinion and I dare you to respond.

Οι δίκαιοι δεν χάνονται στις δίκες του χρόνου.

To be continued…»