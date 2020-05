Η φιλανθρωπική δράση της ΑΕΛ συνεχίζεται, μέσω της «Κίτρινης γραμμής βοήθειας και αλληλεγγύης», που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΑΕΛ Ποδόσφαιρο σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ και τον ηθοποιό Κώστα Βήχα. Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ξεκίνησε σήμερα η τρίτη μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας με την παράδοση των πακέτων για τις ακαδημίες της ΑΕΛ καθώς και άλλων ομάδων.

Με την βοήθεια και την αρωγή των συνεργατών-συνδρομητών μας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, ευελπιστούμε να παραδώσουμε πάνω από 700 πακέτα τροφίμων, βάζοντας ως στόχο μας τα 1000 πακέτα.

Τα πακέτα τρόφιμων απευθύνονται σε ευπαθείς οικογένειες συμπολιτών μας όλων των ηλικιών όπως επίσης και σε Ιδρύματα, ακαδημίες, Δήμους κτλ, μέσω της “Κίτρινης γραμμής βοήθειας και αλληλεγγύης” που δημιουργήθηκε από την ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ και τον ηθοποιό Κώστα Βήχα.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες: Andreas Sofocleous Group of Companies, Proteas, Levantina Fish, Laiko Cosmos Trading, Dinos Antoniou & Co Ltd., Vassos Eliades Ltd., Fresh Land Ltd. Φρούτα, Melis Meat Market, Λευκονιτζιάτης Τυριά, Pantelis Soteriou Food Suppliers, Κατσικίδης Super Market, Παραδεισιώτης, Best Value, Alambra Dairy Products, KEAN χυμοί, Greenfield LTD λαχανικά, Leaderbrands Co Ltd. τρόφιμα, Δωδώνη (Cyprus) Ltd. τυριά, D.C.T Coffee Gallery LTD., GDL Trading Ltd. τρόφιμα, Υπεραγορά Καρεκλάς, Μάριος Φοιτίδης Αρτοποιεία, Corina Lays Chips, Φούρνοι Ζορπά, Φούρνος ΑΡΤΩ, Φούρνοι Sunfresh, Προσωπικό Pepsi Λεμεσού, Νικηφόρου Αυγά, Φάρμα ΤΖΙΩΝΗ (αυγά), Mitsios Trading, Mantzouranos CCP LTD (μάσκες).

Ευχαριστούμε, ακόμα, τις εταιρείες Ermones Pest Management για την συνεχή απολύμανση του προπονητικού μας κέντρου και των οχημάτων μας όπως επίσης την Wallabies Couriers για την άψογη συνεργασία και συνδρομή της στην διανομή. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους ιδιώτες για την προσφορά τους.

Οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι τεράστιες. Καλούμε όσους μπορούν να βοηθήσουν να ενωθούν μαζί μας για να δώσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη και πιστέψτε μας αυτοί είναι πάρα πολλοί».

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν σε οικονομική βοήθεια ή με προϊόντα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99300934 ή στο ael@cytanet.com.cy.