Με μήνυμα “ Let’s Τalk Αbout it”, συνεχίζεται online η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Endomarch Cyprus 2020. Πρέσβειρα της εκστρατείας είναι η γνωστή παρουσιάστρια Χριστιάνα Αριστοτέλους, η οποία μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων στηρίζει ενεργά την προσπάθεια διαφώτισης, ενθαρρύνοντας όλες τις γυναίκες που πιθανόν να υποφέρουν από ενδομητρίωση, να μιλήσουν ανοιχτά για την πάθηση και να απαιτήσουν σωστή ενημέρωση.

Πληροφορίες για την ενδομητρίωση που ταλαιπωρεί σχεδόν 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, αναρτώνται καθημερινά στα Social Media της καμπάνιας, Facebook και Instagram, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τη σωστή διάγνωση και πρόληψη της πάθησης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης για την ενδομητρίωση, το American Medical Center φωταγωγήθηκε κίτρινο, στο χρώμα που ταυτίστηκε με την πάθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος ενώνει τη φωνή της με άλλες 65 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας φέτος για πέμπτη χρονιά στη διεθνή αυτή αλυσίδα ενημέρωσης.

Facebook: Endomarch Cyprus | Instagram: endomarch_cyprus

