Συνεργασία Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας, ΗΠΑ κατά απειλών στον κυβερνοχώρο

Η προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κακόβουλων απειλών στον κυβερνοχώρο ήταν ανάμεσα στα θέματα της δεύτερης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας για την Κυβερνοασφάλεια των χωρών Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας και Αμερικής (3+1 Cyber Security Working Group), που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Μαΐου 2023 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειαs, απώτερος στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση για το πως οι χώρες μπορούν να προωθήσουν την συνεργασία για την αντιμετώπιση κακόβουλων απειλών στον κυβερνοχώρο, τη διασφάλιση του θαλάσσιου κυβερνοχώρου και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρεται, την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και στον σχεδιασμό ασκήσεων στον τομέα της ναυτιλίας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης “Regional Approach to Maritime Cybersecurity Governance and Risk Management: The Eastern Mediterranean as a Model”.

Επιπλέον, προστίθεται ότι τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε άσκηση η οποία έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν, μέσω ενός σεναρίου, για το πως μπορούν να συνεργαστούν τα κράτη και οι εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές στη διαχείριση ενός διασυνοριακού περιστατικού στον κυβερνοχώρο.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρέσβης και Πολιτικός Διευθυντής Πολυμερών Σχέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ευάγγελος Σάββα, ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, Ιωάννης Παπαμελετίου, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Oren Anolik, ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών, Πέτρος Γαλίδης και η Justine Treadwell, Πολιτική – Οικονομική Σύμβουλος της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν προσκεκλημένοι από τον ENISA, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Sandia National Laboratories , καθώς και οι αντίστοιχες αρχές από Ελλάδα και Ισραήλ.