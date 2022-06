Σύνοδος Κορυφής: «Πράσινο φως» για διαδικασία ένταξης Ουκρανίας – Μολδαβίας στην Ε.Ε

«Πράσινο φως» άναψαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Μιλώντας για μία «ιστορική στιγμή» τόνισε ότι «αυτό είναι ένα καίριο βήμα στην πορεία σας προς ένταξη στην ΕΕ».

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.

Congratulations to the Georgian people.

A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. 🇪🇺🇬🇪

