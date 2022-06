Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Τουρκία συμφώνησε να ενταχθούν Σουηδία και Φινλανδία στη Συμμαχία

«Λευκός» καπνός φαίνεται πως βγήκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στη Μαδρίτη, καθώς η Τουρκία συμφώνησε για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, οι τρεις πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο που προβλέπει της διαδικασίες ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

