Η πανδημία του κορωνοϊού δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία για την Κύπρο, ανέφερε ο Κινέζος Πρέσβης στη Λευκωσία, Huang Xingyuan, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Σε ανάρτησή του στο twitter, o κ. Huang ανέφερε πως είχε σήμερα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Σπέχαρ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το κυπριακό πρόβλημα.

“Η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά τον ρόλο των ΗΕ στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Συμφωνήσαμε πως τώρα είναι η ώρα για τα μέρη να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η πανδημία δεν πρέπει παρεμποδίσει την ειρηνευτική διαδικασία”, κατέληξε.

