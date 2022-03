Συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας: “Τεχνική παύση” μέχρι την Τρίτη, ανακοίνωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι έχει γίνει “τεχνική παύση” στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μέχρι την Τρίτη.

“Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται”, γράφει ο Ποντόλιακ.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

Νωρίτερα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε λόγο για δύσκολες συνομιλίες με τη Ρωσία. “Οι δύσκολες συνομιλίες συνεχίζονται. Όλοι περιμένουν νέα. Σήμερα το απόγευμα θα αναφέρουμε το αποτέλεσμα”.

Οι “κόκκινες γραμμές” του Κιέβου

Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε ξεκαθαρίσει τις “κόκκινες γραμμές” του Κιέβου και περιέγραψε την ατζέντα των συνομιλιών.

“Αφορούν την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση αποχώρηση στρατευμάτων & τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Αν και η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίον της Ουκρανίας και των ειρηνικών πόλεων της είναι η σωστή στρατηγική”, όπως ανέφερε.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022