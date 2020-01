Κατάπαυση του πυρός θα ισχύσει στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ, από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ.

Όπως αναφέρεται στο ρωσικό πρακτορείο TASS, η επιβολή ειρήνης ήταν προγραμματισμένη να τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, κάτi τέτοιο δεν συνέβη μετά και τις επιθέσεις από τις δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη βορειοανατολική επαρχία.

Το πρακτορείο Anadolu, πάντως, γνωστοποίησε την είδηση που θέλει την κατάπαυση του πυρός να τίθεται σε ισχύ από τις 00:01 του Σαββάτου.

#BREAKING Ceasefire in de-escalation zone in Idlib, Syria set to start just after midnight Jan.12, says Turkey's National Defense Ministry

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 10, 2020