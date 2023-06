Σύσταση κοινωνικού δικτύου για το «κτίΖΩ» και δωρεές €500.000 εξήγγειλε ο ΥΠΕΣ

Τη σύσταση του κοινωνικού δικτύου στήριξης του Σχεδίου Χορηγιών «κτίΖΩ», το οποίο αφορά την επιδιόρθωση ή και αναδόμηση πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, τονίζοντας ότι το κοινωνικό δίκτυο «στόχο έχει να καλύψει κάποιες πρόσθετες ανάγκες για όσους δικαιούχους αποδεδειγμένα χρήζουν οικονομικής ή άλλης στήριξης, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σε άλλους χώρους, μέχρι να μπορέσουν να εγκατασταθούν στα νέα διαμερίσματα».

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την απόφαση να παρασχεθεί πρόσθετη χρηματική και άλλη βοήθεια σε δικαιούχους του Σχεδίου «κτίΖΩ», οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικό-οικονομικής ευαλωτότητας, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση γιατί παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς, όπως είπε, «μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι δικαιούχοι πρόσφυγες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο για να αποκτήσουν καινούργιο και ασφαλές, σύγχρονο διαμέρισμα».

Ο κ. Ιωάννου μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη για την παρουσίαση του κοινωνικού δικτύου στήριξης του Σχεδίου «κτίΖΩ», στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Εσωτερικών, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εκπρόσωποι οργανισμών οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν.

Αναγνώστηκε επίσης χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ο οποίος ανακοίνωσε το ποσό των 100.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη του Σχεδίου «κτίΖΩ».

Μιλώντας στην διάσκεψη, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός TechIsland θα προσφέρει χρηματικό ποσό €400.000, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θα προσφέρει χρηματικό ποσό €100.000, το Δίκτυο SupportCy θα θέσει τους εθελοντές του στη διάθεση των προσφύγων που θα χρειαστούν βοήθεια, ενώ εταιρείες-μέλη του θα συνδράμουν σε είδος.

Ανέφερε ότι τα χρήματα που θα προσφερθούν από τους πιο πάνω οργανισμούς, αλλά και η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί μελλοντικά από άλλες εταιρείες και ιδιώτες, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ουσιαστικά θα λειτουργήσουν ως επικουρική βοήθεια επιπλέον της κρατικής στήριξης.

«Τα χρήματα αξιοποιούνται με απαρέγκλιτη προσήλωση στη χρηστή διαχείριση κατά τρόπο διάφανο και απλό, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων ευαλωτότητας που διαπιστώνονται στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και συζητήσεις με τους δικαιούχους, και ελέγχου που θα διενεργείται μέσω των βάσεων δεδομένων άλλων αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ακόμη ότι άλλοι οργανισμοί και εταιρείες έχουν ήδη δεσμευτεί να συνεισφέρουν και αναμένεται να εισπραχθούν ακόμη περίπου 500.000 και πρόσθεσε πως «ιδιαίτερα σημαντική είναι η βοήθεια που έχουμε από την Τράπεζα Κύπρου και τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, που θα συμβάλουν για να προσφέρουν χρηματοδότηση σε δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο».

«Από την πρώτη μέρα που εξαγγείλαμε το Σχέδιο γινόμαστε δέκτες ενδιαφέροντος από οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και θεσμούς, οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης, δείχνοντας στην πράξη το κοινωνικό τους πρόσωπο», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον που υπάρχει από δικαιούχους πρόσφυγες, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «ήδη πολλοί από τους επηρεαζόμενους ενοίκους, βρίσκονται στη διαδικασία εξεύρεσης στέγης για να μετακομίσουν προσωρινά μέχρι να ανεγερθούν οι νέες πολυκατοικίες, ενώ κάποιοι έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και έχουν παραδώσει τα κλειδιά του διαμερίσματός τους», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο ΥΠΕΣ είπε ότι από τα 183 διαμερίσματα στις 20 πολυκατοικίες που εμπίπτουν στην πρώτη φάση του Σχεδίου, έχουν υποβληθεί τις τελευταίες λίγες μέρες 15 αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο, με τους 7 εξ αυτών να έχουν ήδη εκκενώσει τα διαμερίσματα και να έχουν παραδώσει τα κλειδιά στο Τμήμα Πολεοδομίας.

Κατ’ αντιστοιχία, συνέχισε «άρχισε να καταβάλλεται στους δικαιούχους και το επίδομα ενοικίου» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά και την ολοκλήρωση της ενημέρωσης προς τους δικαιούχους από λειτουργούς του Υπουργείου και την επικύρωση της εισήγησης από τους οικείους Δήμους, «το ενδιαφέρον θα αυξηθεί και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με τις εργασίες αναδόμησης των πρώτων πολυκατοικιών».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, από την πρώτη στιγμή που εξαγγέλθηκε το Σχέδιο Χορηγιών «κτίΖΩ» «είχαμε προβλέψει ότι αναπόφευκτα θα προκληθεί αναστάτωση και ταλαιπωρία στους δικαιούχους» και «κανένας δεν αμφιβάλλει πόσο δύσκολο είναι να αλλάζεις τόπο διαμονής μετά από πολλά χρόνια».

«Καθ’ όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να ξεπερνούμε εμπόδια ώστε να περιορίζουμε όσο το δυνατόν την ταλαιπωρία όλων αυτών των ανθρώπων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, είτε οικονομικά και οικογενειακά, είτε προβλήματα υγείας. Τους αντικρίζουμε με σεβασμό και εκτίμηση, αναγνωρίζουμε την ταλαιπωρία που θα υποστούν, αλλά πάνω από όλα ιεραρχούμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλειά τους και τη διαμονή τους σε συνθήκες υγιεινής και αξιοπρέπειας», πρόσθεσε.

Σε χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, τον οποίο ανέγνωσε ο Μιχάλης Σπύρου, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, διαβεβαίωσε «τον προσφυγικό κόσμο ότι η εκκλησία αντιλαμβάνεται πολύ καλά τον αβάστακτο πόνο της προσφυγιάς και το φοβερό δράμα που για 49 τώρα χρόνια με καρτερία και ηρωισμό υπομένουν οι πρόσφυγες μας».

«Γνωρίζουμε τις αγωνίες, τις έγνοιες και τα προβλήματα τους και τα συμμεριζόμαστε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «είναι όντως θλιβερό να γίνεσαι πρόσφυγας στην ίδια σου την πατρίδα».

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «πολλοί από τους σήμερα ηλικιωμένους πρόσφυγες μας τις μέρες κατά του πραξικοπήματος κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής ευρίσκονταν στο ξεκίνημα της οικογένειας τους» και «εν μια νυκτί απώλεσαν τα πάντα και βρέθηκαν χωρίς σπίτια και οικογένεια, με νεκρούς και αγνοουμένους οικείους».

«Η εκκλησία Κύπρου και εγώ προσωπικά συγχαίρω κάθε κίνηση της πολιτείας που έχει ως στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των εκτοπισμένων μας στους οποίους οφείλουμε κάθε στήριξη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ως εκ τούτου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προσφέρει το ποσό των 100.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη του Σχεδίου «κτίΖΩ».

Ερωτηθείς για τις επαρχίες που καλύπτει το Σχέδιο, ο ΥΠΕΣ είπε ότι θα είναι σε βάθος 10ετίας και αφορά 358 πολυκατοικίες που έχουν αξιολογηθεί ότι χρήζουν είτε αναδόμησης είτε ανακαίνισης και αυτές οι πολυκατοικίες στους συνοικισμούς βρίσκονται σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και πρόσθεσε ότι η πρώτη φάση του Σχεδίου αφορά 43 πολυκατοικίες εκ τις οποίες οι 20 που έχουν κριθεί επικίνδυνες και θα κατεδαφιστούν, εντοπίζονται 18 στην Λευκωσία και 2 στη Λεμεσό.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει επισκεφθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κάθε ένα διαμέρισμα στις 20 πολυκατοικίες και «έχουμε ενημερώσει για τις πρόνοιες του Σχεδίου», ενώ την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η ενημέρωση των δικαιούχων στις υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες από τις οποίες δεν θα χρειαστεί να μετακομίσουν.

Επιπλέον, ο κ. Ιωάννου είπε ότι το Σχέδιο είναι δυναμικό και τυγχάνει βελτίωσης όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα όταν ανακοινώθηκε η αύξηση κατά 200 ευρώ της επιδότησης ενοικίου για την επαρχία Λεμεσού «αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα που υπάρχει στην συγκεκριμένη επαρχία» με το ύψος των ενοικίων.

Σε ερώτηση αν θα εμπλακεί με παραχώρηση δανείου ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «ο Φορέας δεν μπορεί να επιδοτήσει την συγκεκριμένη προσπάθεια, πέραν της επιδότησης του επιτοκίου», προσθέτοντας ότι για την εμπλοκή του Φορέα μέσω της παραχώρησης «δανείου χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση» και «τα χρονοδιαγράμματα δεν μας επιτρέπουν» αυτή την ρύθμιση.

Ερωτηθείς σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας που θα ισχύσει, ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι οποιασδήποτε μορφής βοήθεια θα παραχωρηθεί, αποσκοπεί στην κατά το δυνατό μείωση της ταλαιπωρίας των επηρεαζόμενων πολιτών.

Όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί ή/και θα δοθούν στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι «θα μπουν σε ειδικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν άνθρωποι βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που έχουμε θέσει» και πρόσθεσε ότι τα κριτήρια αφορούν σοβαρά προβλήματα υγείας, η ηλικία, οικονομικοί παράγοντες, η κατάσταση της οικογένειας και εάν υπάρχει δυνατότητα για βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον.

Είπε ακόμη ότι θα δοθεί προτεραιότητα και θα βοηθηθούν περιπτώσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα και κατόπιν ελέγχου φαίνεται ότι είναι χαμηλών εισοδημάτων, λήπτες του ΕΕΕ, με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και άτομα που είναι παθόντες πολέμου χωρίς οικογένεια ή άλλη βοήθεια και πρόσθεσε πως η βοήθεια «θα γίνει με αξιοκρατία», αναφέροντας ότι «έχουν εντοπιστεί αυτές οι περιπτώσεις και θα επικοινωνήσουμε εμείς με αυτά τα άτομα».

Εξάλλου, ο κ. Ιωάννου χαιρέτισε τις εισηγήσεις του Δημάρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου για επικοινωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για διευκόλυνση στην αποπληρωμή του λογαριασμού του ηλεκτρισμού και κατάργηση των τελών Δήμων για τους δημότες της Αγλαντζιάς που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο «κτίΖΩ» και κάλεσε και τους υπόλοιπους δημάρχους των περιοχών που εμπλέκονται στο Σχέδιο να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος, ο ΥΠΕΣ ευχαρίστησε τη Βουλή, ειδικά τις Επιτροπές Προσφύγων και Εσωτερικών, τα πολιτικά κόμματα, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τους Δημάρχους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια των επηρεαζόμενων προσφυγικών συνοικισμών, την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, το ΕΤΕΚ και τη διεύθυνση και τα στελέχη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν.

Στην διάσκεψη χαιρετισμό απεύθυναν εκπρόσωποι του ΜΚΟ TechIsland, του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, της Τράπεζας Κύπρου και του Δικτύου SupportCy της Τράπεζας Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού TechIsland Alexey Gubarev εξέφρασε την υπερηφάνεια του Οργανισμού να συμμετάσχει στο Σχέδιο «κτίΖΩ», συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση ασφαλών κατοικιών για τους εκτοπισθέντες, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

«Ως οργανισμός, έχουμε δεσμευτεί στο να προάγουμε την κοινωνική αλλαγή και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την Κύπρο», ανέφερε ο κ. Gubarev και πρόσθεσε ότι οι εταιρείες μέλη που έχουν συνεισφέρει στο Σχέδιο «κτίΖΩ» εκ μέρους του TechIsland είναι οι Exness, My Games, Target Global, The Island School, IT Quarter και InDrive.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Χριστόφορος Καπλάνης, επικροτώντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης για παροχή αρωγής στους συμπολίτες μας που ζουν στις επικίνδυνες πολυκατοικίες, ανέφερε ότι στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης θεωρούν τους εαυτούς τους ως συνεργάτες του Σχεδίου «κτίΖΩ».

«Αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας συμπολιτών μας και τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχουμε τώρα, ο Οργανισμός θα διαμορφώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να διευκολύνουμε την όλη προσπάθεια για να γίνει το βέλτιστο και η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών των συμπολιτών μας», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι είναι ακόμη ευκαιρία για τον ΟΧΣ να συνεχίσει ο Οργανισμός να εκπληρώσει την αποστολή του, η οποία καθορίζεται και από τον νόμο και «είναι κατά κύριο λόγο η χρηματοδότηση στεγαστικών αναγκών, κατά κύριο λόγο σε άτομα χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων».

Στην τοποθέτησή του, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόσης Θεοδοσίου είπε πως «η Τράπεζα Κύπρου, ως ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Κύπρου, δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή την προσπάθεια και να μην στηρίξει τις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση των δικαιούχων του προγράμματος πίσω στις νέες τους κατοικίες».

«Έχουμε δημιουργήσει ειδικό σχέδιο με μακροχρόνια δάνεια, με ευνοϊκούς όρους, για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να καλύψουν το κομμάτι της ίδιας συνεισφοράς που απαιτείται πέρα από τη βοήθεια του Υπουργείου», πρόσθεσε.

Μιλώντας εκ μέρους του Δικτύου SupportCY, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου και Επικεφαλής του SupportCY Έλλη Ιωαννίδου ανέφερε ότι, το δίκτυο «θέτει στη διάθεση του Υπουργείου το σώμα εθελοντών του και τα διαθέσιμα οχήματά μας τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό», και πρόσθεσε ότι «οι 60 εθελοντές μας είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στη διαδικασία μετακόμισης των ατόμων από τις οικίες τους στις προσωρινές τους κατοικίες και αντίστροφα».

Ανέφερε επίσης ότι «αφού εντοπίζεται μια νέα ανάγκη από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνεται προσπάθεια για την κάλυψή της συνολικά σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και οργανώσεις μέλη του Δικτύου μας» και πρόσθεσε ότι «η βοήθεια αυτή θα μπορεί να είναι σε προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες».