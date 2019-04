Της Άννας ∆ιονυσίου*

Με την εντολή να διαχειρίζονται τα πάντα, από τις µεταφορές µέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το δηµόσιο φωτισµό και την πολιτική προστασία, δεν είναι περίεργο που οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις από τις τοπικές Αρχές.

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 18091 Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές έτσι ώστε να βοηθήσει τις τοπικές Αρχές να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να τις ευθυγραµµίσουν µε τις τοπικές ανάγκες και προσδοκίες, για πιο υγιείς και βιώσιµες πόλεις.

Ο δηµόσιος τοµέας είναι ο µεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που επηρεάζουν άµεσα τις ζωές των πολιτών.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, ιδίως οι προσδοκίες των πολιτών µε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δηµογραφικές αλλαγές. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονοµικούς καιρούς, οι κυβερνητικές Αρχές πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους πόρους και διαδικασίες τους.

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 18091, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας – κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του CYS EN ISO 9001, προσφέρει µια πραγµατική διαφορά στα υφιστάµενα κοινωνικά δρώµενα. Το πρόσφατα αναθεωρηµένο πρότυπο στοχεύει στο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιµότητά τους.

Το πρότυπο παρέχει διαγνωστικά µοντέλα και εργαλεία για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας που θα συµβάλει στο να καταστούν οι τοπικές Αρχές πιο αποτελεσµατικές και πιο αξιόπιστες.

Το πρότυπο ISO 18091 αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τις τοπικές κυβερνήσεις έτσι ώστε να καθησυχάσουν τους πολίτες ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους είναι πλήρως κατανοητές και ικανοποιούνται µε συνέπεια και εγκαιρότητα.

Το ISO 18091 είναι το πρώτο ∆ιεθνές πρότυπο που απευθύνεται στον δηµόσιο τοµέα και παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του πιο διαδεδοµένου διεθνούς προτύπου ISO 9001.

Το πρότυπο έχει αναθεωρηθεί για να συµπεριλάβει τις απαιτήσεις του CYS EN ISO 9001:2015 όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και µια σειρά παραρτηµάτων που βοηθούν τους χρήστες να εφαρµόσουν το µεγαλύτερο µέρος του προτύπου, συµπεριλαµβανοµένης µιας διαγνωστικής µεθοδολογίας για τις τοπικές Αρχές για την αξιολόγηση του εύρους και της ωριµότητας των διαδικασιών και υπηρεσιών τους.

Οι τοπικές κυβερνήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα παραρτήµατα του εν λόγω εγγράφου έτσι ώστε να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε σχέση µε τους 17 στόχους βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να διασφαλίσουν τη συνέχεια των διοικητικών επιδόσεων που απαιτούνται για την εφαρµογή των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, το πρότυπο θα βοηθήσει έτσι ώστε τελικά ενσωµατωθούν οι 17 στόχοι βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο τοπικό πλαίσιο.

Το ISO 18091 αναπτύχθηκε από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 176 Quality Μanagement and Quality Assurance, την Τεχνική Eπιτροπή η οποία έχει εκπονήσει και το διεθνές πρότυπο CYS EN 1SO 9001.

Η υιοθέτηση, εφαρµογή και προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κύπρο πραγµατοποιείται µέσω του Κυπριακού Οργανισµού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Πολιτικός Μηχανικός, Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισµό Τυποποίησης (CYS).