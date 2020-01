Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ και τη 13χρονη κόρη του Τζιάνα, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας, την ώρα που επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως τη δημοσιότητας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προειδοποιήσει τον πιλότο για τη χαμηλή ορατότητα, δίνοντάς του, μάλιστα, οδηγίες να αλλάξει διαδρομή.

Μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του, στο ελικόπτερο επέβαινε ο προπονητής μπέιζμπολ Τζον Αλτομπέλι, η σύζυγός του Κάρι και η κόρη τους Αλίσα. Μαζί ήταν και ο αδελφός του Τόνι. Η Τζιάνα και η Αλίσα ήταν συμπαίκτριες στη Mamba Academy και ήταν σύνηθες ο προπονητής και η κόρη του να πετούν στα παιχνίδια με την οικογένεια του Κόμπι Μπράιαντ. Ο Αλτομπέλι αφήνει πίσω του έναν ακόμη γιο και μία κόρη.

Στο ελικόπτερο επέβαινε και η Κριστίνα Μάουσερ, βοηθός προπονητή σε ομάδα μπάσκετ ιδιωτικού σχολείου στην Κομητεία Οραντζ. «Τα παιδιά μου κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι. Χάσαμε την όμορφη σύζυγο και μητέρα σήμερα σε συντριβή ελικοπτέρου. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράσταση, σημαίνει τόσα πολλά», έγραψε ο σύζυγός της. Η τραγωδία δεν έχει τέλος, καθώς με το ελικόπτερο πετούσαν και μία ακόμη συμπαίκτρια της Τζιάνα, η Πέιτον Τσέστερ, μαζί με τη μητέρα της Σάρα. Την είδηση του θανάτου τους επιβεβαίωσε η Ράιλι Τσέστερ, η αδερφή της παίκτριας.

Νεκρός είναι και ο πιλότος του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαν, Αρα Ζομπαγιάν. «Οι φίλοι τον πενθούν στα κοινωνικά δίκτυα την Κυριακή το βράδυ, λέγοντας ότι δίδαξε επίδοξους πιλότους ελικοπτέρων να πετούν και ότι ήταν αγαπητός στην αεροπορική κοινότητα», αναφέρει το Fox.

.@CBSLA has identified all 9 people aboard the helicopter that killed Kobe Bryant & Gianna Bryant, 13

-John Altobelli, wife Keri and daughter Alyssa

-Christina Mauser

-Sarah Chester &daughter Payton Chester

-Ara Zobayan, pilothttps://t.co/0W6MXWZ1n1…/kobe-bryant-crash-who-wa…/ pic.twitter.com/idL1uIxLGQ

— Trang Do (@TrangDoCBS3) January 27, 2020