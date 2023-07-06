Τα εμπορεύματα από κατεχόμενα που επιτρέπεται και απαγορεύεται να μπουν στις ελεύθερες περιοχές

Τα εμπορεύματα που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία επιτρέπεται όπως επίσης και αυτά που απαγορεύεται να διέλθουν μέσω των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης και τα οποία καθορίζονται στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής (Ε.Κ.) Αριθ. 866/2004, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, ανακοίνωσε το Τμήμα Τελωνείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα είδη που επιτρέπεται να διακινηθούν για προσωπική χρήση είναι τα ακόλουθα:
40 ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ €260
ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΧΡΙ 3 ΚΙΛΑ Ή 3 ΔΕΣΜΕΣ)
ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΧΑΛΒΑΣ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ (μαύρες και πράσινες) ΚΑΙ ΧΥΜΟΙ, ΝΕΚΤΑΡ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟΠΟΤΑ (Μήλου, Γκρέιπφρουτ, Ανανά, Κερασιού, Ροδάκινου, Χρυσόμηλου, Πορτοκαλιού και Ροδιού).
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΟΥΝ
ΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΚΑΠΝΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑΡΓΙΛΕ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (π.χ. ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΦΤΕΡΑ, ΔΕΡΜΑΤΑ, ΖΩΪΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ-ΚΟΠΡΙ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, ΕΡΠΕΤΑ, ΚΥΝΗΓΙ κ.λπ.) – ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
ΜΕΛΙ (ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών κ.ά.)
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΔΕΝΤΡΑ, ΘΑΜΝΟΙ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ.
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΞΥΛΕΙΑ/ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΑΠΟ ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΟΧΙ ΝΩΠΑ ΚΛΑΔΙΑ/ΦΥΛΛΑ/ΚΑΡΠΟΥΣ) ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ (Οποιαδήποτε μεταφορά ξυλείας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με ΕΝΑ από τα ακόλουθα έγγραφα:
Άδεια Μεταφοράς από το Τμήμα Δασών (Τ.Δ. 203)
Δελτίο Μεταφοράς από αδειούχο έμπορο καυσόξυλων (Τ.Δ. 224Α)
Δελτίο Μεταφοράς από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου (Τ.Δ. 224Β
ΣΠΟΡΟΙ (ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ)
ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΚΑΡΠΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΧΟΥΣ) ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ, ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΚΡΟΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ – €10.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΣΟ €10.000 ΚΑΙ ΑΝΩ Ή ΙΣΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ CP5 (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΟΧΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Τέλος, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι η αναφορά στα πιο πάνω είδη είναι ενδεικτική και για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις/απορίες μπορείτε είτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy/ce είτε να απευθύνεστε στους επί καθήκοντι λειτουργούς στα Σημεία Διέλευσης.