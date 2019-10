Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στα βόρεια τμήματα της Συρίας, με τις μάχες να συνεχίζονται σε πόλεις και χωριά των Κούρδων.

Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης», η οποία ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτη, έχει ως απολογισμό τον θάνατο τουλάχιστον 342 μαχητών του PKK – YPG, ενώ ένας Τούρκος στρατιώτης έχει χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι άνδρες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) έχουν «εκκαθαρίσει» συνολικά 11 κουρδικά χωριά.

Από την πλευρά τους, οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) κάνουν λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς αμάχους από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς.

Oι Τουρκικές δυνάμεις έχουν στο πλευρό τους χιλιάδες μαχητές του λεγόμενου «Συριακού Εθνικού Στρατού», η εμπροσθοφυλακή στις πρώτες μάχες.

Δεκάδες άμαχοι νεκροί και στις δύο πλευρές

Στο μεταξύ, αναστάτωση επικρατεί και στα νότια τμήματα της Τουρκίας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, καθώς καταγράφονται σποραδικές εκτοξεύσεις ρουκετών, οι οποίες προέρχονται από κουρδικές θέσεις.

Φωτογραφία από την κηδεία του μωρού 9 μηνών που σκοτώθηκε από πυραύλους που εκτόξευσαν χθές Κούρδοι στην τουρκική πόλη Ακτσάκαλε. Οι πηγές κάνουν λόγω για 6 αμάχους νεκρούς.

Χάρτης με το μέτωπο στη Συρία: Το μέτωπο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με τους Κούρδους στην Ταλ Αμπιάντ.

Ο χάρτης δείχνει με μπλε χρώμα τους βομβαρδισμούς από την τουρκική αεροπορία και τους στόχους που έχουν καταλάβει οι τουρκικές δυνάμεις. Με κίτρινο χρώμα κυκλώνονται οι περιοχές όπου μαίνονται οι μάχες των τουρκικών δυνάμεων με τους Κούρδους αντάρτες.

Πάνω από το πράσινο χρώμα που είναι τα συριακά εδάφη ξεκινάει η Τουρκία. Στην τουρκική πόλη Ακτσάκαλε φαίνονται με κυκλωμένο κίτρινο χρώμα οι δύο επιθέσεις Κούρδων με ρουκέτες.

Χιλιάδες εκκενώνουν τις περιοχές που βομβαρδίζονται.

Τις τελευταίες ώρες δίνονται σκληρές μάχες ανάμεσα στους Κούρδους μαχητές και τον τουρκικό στρατό μεταδίδει ο φιλοκουρδικός τηλεοπτικός σταθμός ANF.

Βίντεο από τις μάχες σώμα με σώμα, στο χωριό Σερεκανίγιε στη Συρία:

ANF footage from Serekaniye where heavy clashes continue amid intensified attacks by the Turkish army and allied jihadist mercenaries. SDF fighters and people retaliate in kind. pic.twitter.com/1dIUGGrt9U

— Firat News Agency (@anfenglish) October 11, 2019