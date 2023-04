Τα ντέρμπι ΑΕΛ-Ανόρθωση μαγνητίζουν και στο β’ γκρουπ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Δύο αναμετρήσεις στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ, για το δεύτερο γκρουπ, και σίγουρα το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση μαγνητίζει τα βλέμματα.

Μπορεί να αγωνίζονται στο δεύτερο γκρουπ των πλέι οφ, αλλά η μεταξύ τους αναμέτρηση πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον κι αυτό αναμένεται και σήμερα. Η ΑΕΛ προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου όπου πήρε ισοπαλία στη Λευκωσία από τον Ολυμπιακό και περιμένει τη ρεβάνς για να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό. Πολυπόθητη, γιατί επιθυμεί διακαώς τον τίτλο, αλλά και γιατί αυτός είναι ο μοναδικός της δρόμος προς την Ευρώπη πλέον. Το Κύπελλο αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα για την ομάδα της Λεμεσού, αλλά χρειάζεται να κρατά ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Η Ανόρθωση έχει αποκλειστεί από το Κύπελλο, χάνοντας κάθε ελπίδα για ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν για να κάνει restart τη νέα σεζόν. Για το restart αυτό, όμως, προσπαθεί να βάλει τις βάσεις από τώρα και θέλει να κλείσει τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα και λιγότερη γκρίνια. Στα 24 τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΛ στη Λεμεσό η Ανόρθωση έχει πάρει 11 νίκες και 5 ισοπαλίες, ενώ έχει 8 ήττες. Υπέρ της είναι και ο απολογισμός τερμάτων, 23-28.

