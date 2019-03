Flight for Survival

Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία… Εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά θανατώνονται παράνομα καθώς πραγματοποιούν το πιο απίστευτο ταξίδι της φύσης. Αυτή την άνοιξη ακολουθήστε μαζί μας τα επικά ταξίδια επιβίωσης 7 υπέροχων μεταναστευτικών πουλιών. Μάθετε περισσότερα στο www.flightforsurvival.orgShooting, trapping, poisoning…Millions of migratory birds are slaughtered illegally as they make nature’s most incredible journey. Join us this spring as we follow these 7 magnificent birds on their epic #FlightForSurvival. Find out more on www.flightforsurvival.org

