Τα τελευταία ρωσικά πλήγματα «φέρνουν πιο κοντά» τη Μόσχα στην αποτυχία, λέει ο Ζελένσκι

Τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα στην Ουκρανία «φέρνουν πιο κοντά» τη Μόσχα στην «αποτυχία και την τιμωρία», δήλωσε σήμερα το πρωί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τον κόσμο να «απαντήσει».

«Κάθε επίθεση, κάθε μοχθηρή πράξη εναντίον της χώρας μας και εναντίον του λαού μας φέρνει το τρομοκρατικό κράτος πιο κοντά στην αποτυχία και την τιμωρία», υποστήριξε ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να λάβει μια δίκαιη απάντηση από την Ουκρανία και τον κόσμο. Και αυτό θα συμβεί», υποσχέθηκε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας κατέρριψε 21 πυραύλους κρουζ και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια νέας φονικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο και άλλες πόλεις της χώρας.

This morning, Russian invaders hit the city of #Uman with cruise missiles. Three people were killed and eight were injured. pic.twitter.com/21YsknYMwe

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2023