Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, η τελετή βράβευσης των πρωτεύσαντων φοιτητών/πρωτευσασών φοιτητριών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022 – 2023.

Η εκδήλωση άρχισε με καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μιχάλης Κουτίνα, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημήτρης Τσάλτας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας από τη φοιτήτρια του Τμήματος ΓΕΒΕΤ, Δημητριάδη Σταυρούλα, με θέμα: «Αξιολόγηση της Επίδρασης Εδάφους από Βιολογική και Συμβατική καλλιέργεια στις αδρομυκώσεις της τομάτας», της πτυχιακής ερευνητικής εργασίας από τη φοιτήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Γεωργίου Κυπρούλα με θέμα: “Computational studies on microreactors for the decomposition of formic acid for the hydrogen production using heterogeneous catalysts και της πτυχιακής ερευνητικής εργασίας από τη φοιτήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Χριστοφή Ευγενία με θέμα: «Σχηματισμός κρυσταλλικών υλικών μεταξύ δισθενών και τρισθενών μεταλλοϊόντων και του κινικού οξεός».

Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

Για το πρώτο έτος σπουδών ΓΕΒΕΤ – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ, στον Λαζάρου Αχιλλέα, ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΚΕΑΝ Λτδ .

Για το δεύτερο έτος σπουδών ΓΕΒΕΤ – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ , στον Ονουφρίου Ιωάννη , ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΚΕΑΝ Λτδ .

Για το τρίτο έτος σπουδών ΓΕΒΕΤ – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ , στην Πιερή Μιχαέλλα, επίσης, ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΚΕΑΝ Λτδ .

Για το πρώτο έτος σπουδών Χημικών Μηχανικών – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ , στην Πατσαλίδου Κούλια , ευγενική χορηγία της εταιρείας ΚΕΑΝ Ltd.

Για το δεύτερο έτος σπουδών Χημικών Μηχανικών – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ , στον Χριστοδούλου Χαράλαμπο , ευγενική χορηγία της Εταιρείας Vassiliko Cement Works Public Company Ltd.

Για το τρίτο έτος σπουδών Χημικών Μηχανικών – Τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 250 ευρώ , στην Ατανάσοβα Νικόλ , ευγενική χορηγία της εταιρείας C&V Kriticos Ltd.

Στον 1 ο των 1 ων φοιτητή μεταξύ όλων των ετών για την πιο υψηλή βαθμολογία, τιμητικό δίπλωμα και βραβείο 1000 ευρώ , στον φοιτητή Χριστοδούλου Χαράλαμπο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΕΚΟ CYPRUS LIMITED.

Τρίτο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Χρηματικό πόσο 500 ευρώ, ευγενική χορηγία του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντος, στη τελειόφοιτο Καραχάλιου Παναγιώτα.

Δεύτερο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Χρηματικό πόσο 750 ευρώ , ευγενική χορηγία της Εταιρείας IESC (Innovating Environmental Solutions Center), στη τελειόφοιτο Συμεωνίδου Κωνσταντίνα.

Πρώτο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Χρηματικό πόσο 1000 ευρώ, ευγενική χορηγία της εταιρείας EcoFuel , στη τελειόφοιτο Γεωργίου Κυπρούλα.

Τρίτο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος ΓΕΒΕΤ – Χρηματικό πόσο 500 ευρώ , ευγενική χορηγία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος, στον Κυριακίδη Νικήτα.

Δεύτερο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος ΓΕΒΕΤ – Χρηματικό πόσο 750 ευρώ με μια όμορφη συνύπαρξη χορηγιών από τις Εταιρείες Paradisiotis, Grigoriou και Σχολής, στην Δημητρίου Γεωργία.

Πρώτο βραβείο απόφοιτου/ης Τμήματος ΓΕΒΕΤ – Χρηματικό πόσο 1000 ευρώ, ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μελέτης της Δημοκρατίας – Ίδρυμα Ανδρέα Αρμεύτη, στην Μαυρομίχαλου Κατερίνα.

Καλύτερη Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 1 Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη φοιτήτρια Γεωργίου Κυπρούλα από την Εταιρεία VTT Vassiliko Ltd – Βραβείο Αξίας 250 ευρώ.

Καλύτερη Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 2 Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη φοιτήτρια Χριστοφή Ευγενία από την Εταιρεία Lordos United Plastics – Βραβείο Αξίας 250 ευρώ

Την αντιφώνηση εκ μέρους των τελειόφοιτων και βραβευθέντων, έκαναν η Μαυρομίχαλου Κατερίνα και η Γεωργίου Κυπρούλα.

Σύντομοι χαιρετισμοί έγιναν από τους παλαιούς απόφοιτους Χρίστο Τοφή, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Χρύσω Χρίστου, απόφοιτη του Τμήματος ΓΕΒΕΤ.

Η Σχολή απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες :

Ecofuel Cyprus Limited – κ Χρίστο Χριστοφόρου

Ίδρυμα Μελέτης της Δημοκρατίας: «Ανδρέας Αρμεύτης»

κ.κ Γιάννη και Χριστίνα Αρμεύτη

IESC (Innovating Environmental Solutions Center) – κ Νικόλαο Αθανασιάδη

ΣΑΛΑ – Συμβούλιο Αποχευτεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος – κ Γιάννη Τσουλόφτα

ΕΚΟ (Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου) – κ Ιωάννη Δοράτη

ΚΕΑΝ soft drinks Ltd – κ. Γιώργου Παναγιώτου

C & V Kriticos Ltd (δεν ήρθε κάποιος)

Γρηγορίου Αλλαντικά Ltd (δεν ήρθε κάποιος)

VTTI (full of energy) Ltd – κα Αργυρώ Αριστείδου

Lordos United – κα Αιμιλιάνα Σελεάρη

Vassiliko Cement – κ Μαρίνο Αυγουστή

Paradisiotis Ltd – κ Παραδεισιώτη κ κα Αγγέλα Ανδρέου

Ευχαριστίες επίσης :

Γενικό Διευθυντή Υπ. Γεωργίας – κ Αντρέα Α. Γρηγορίου

Κοσμήτορα Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη

Προέδρους και Γραμματείς Τμημάτων Σχολής

Μελίτα Μενελάου – ΕΕΠ ΧΗΜ (πολύτιμη βοήθεια της)

Cutting Edge – Φωτογράφιση – Κατερίνα Κουντουριώτη

Ελίζα Θεοφάνους – Λειτουργός Σχολής (Κοσμητεία)

Μαρίνα Ηροδότου – Γραμματεία Σχολής (Κοσμητεία)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ !