Τελευταία ευκαιρία για Απόλλωνα και ΑΕΚ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η έκτη αγωνιστική των πλέι οφ για το πρώτο γκρουπ ξεκινά με ένα ντέρμπι που αντιμετωπίζεται ως «τελικός» και από τους δύο μονομάχους, Απόλλωνα και ΑΕΚ!

Για τον Απόλλωνα είναι η τελευταία ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση και να προλάβει το τρένο της Ευρώπης. Μετά την πρόκριση της Ομόνοιας και της ΑΕΛ στον τελικό του Κυπέλλου, οριστικά πλέον η τέταρτη θέση του πρωταθλήματος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ο Απόλλωνας απέχει 8 βαθμούς από την τρίτη θέση που καταλαμβάνει η ΑΕΚ. Οι «γαλάζιοι» προέρχονται από εντός έδρας ήττα από την Πάφο. Έχουν χάσει τα δύο από τα τρία τελευταία ματς τους, και τα δύο στο γήπεδό τους, αποτελέσματα που χάλασαν το πολύ καλό σερί που είχαν από τότε που ανέλαβε ο Μπογκντάν Αντόνε την τεχνική ηγεσία.

Η νίκη του Απόλλωνα έχει απόδοση 2.80, η ισοπαλία είναι στο 3.20 και η νίκη της ΑΕΚ δίνει 2.62 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Η ΑΕΚ προέρχεται από νίκη επί της Ομόνοιας και εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής απέχει ένα τρίποντο από τον πρωτοπόρο Άρη και ένα δίποντο από τον ΑΠΟΕΛ. Προσπαθεί να αφήσει πίσω της το ντεφορμάρισμα που την έφερε μακριά από την κορυφή και τώρα που πλησίασε ξανά δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο. Θέλει να πάρει και ρεβάνς από τον Απόλλωνα για τις δύο ήττες μέσα στο 2023 (2-1 στη Λεμεσό, 0-1 στη Λάρνακα).

Ο Απόλλωνας έχει πέντε under 2.5 γκολ στα έξι τελευταία ματς, ενώ η ΑΕΚ έχει τρία over 3.5 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια. Το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.78 στο σημερινό ντέρμπι, ενώ το over 2.5 γκολ είναι στο 2.05 και το over 3.5 γκολ στο 3..55 στον Stoiximan. Η ΑΕΚ έχει τέσσερα NG στα πέντε τελευταία ματς και ο Απόλλωνας πέντε στα έξι τελευταία παιχνίδια, με το NG σήμερα να δίνει 2.00 και το GG στο 1.75. Στα 3 από τα 5 τελευταία ματς της η ομάδα της Λάρνακας έμεινε άσφαιρη. Το ενδεχόμενο να μην σκοράρει και σήμερα θα το βρείτε με απόδοση 3.20 στον Stoiximan, ενώ το ενδεχόμενο να σημειώσει 1 γκολ δίνει 2.50.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!