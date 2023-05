ΤΕΠΑΚ/ EMPACT: Διήμερο σεμινάριο «Creative Sustainability-in-Practice»

26 και 27 Μαΐου 2023

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Καλών Τεχνών ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του διήμερου σεμιναρίου «Creative Sustainability-in-Practice», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain”, συγχρηματοδοτούμενο από το Creative Europe Programme της Ευρωπαικής Ένωσης (Grant Agreement No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2).

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους Επικ. Καθηγητές Έφη Κυπριανίδου και Γιάννη Χρηστίδη.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο Τμήμα Καλών Τεχνών (ΤΕΠΑΚ) και θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να συγκεντρώσει καλλιτέχνες, επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού, θεωρητικούς και διανοούμενους των πεδίων της φιλοσοφίας, των κοινωνικών σπουδών και του δημιουργικής βιωσιμότητας, ώστε να συμμετάσχουν σε έναν δημιουργικό διάλογο σχετικά με τη βιωσιμότητα και την τέχνη. Επιπλέον, τα workshops θα εισάγουν το κοινό στην έννοια της δημιουργικής βιωσιμότητας στην τέχνη, όρος που συνδέεται στενά με την καλλιτεχνική έρευνα, άσκηση και πρακτική. Οι δράσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσω της τέχνης, καθώς καλλιτέχνες και επαγγελματίες των τεχνών θα κατανοήσουν μέσω διαδραστικών πρακτικών τον ρόλο της δημιουργικής βιωσιμότητας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Το σεμινάριο Creative Sustainability–in–Practice περιλαμβάνει online διαλέξεις, μια ορεινή δράση και δυο αστικές δράσεις. Η θεματολογία του αφορά ζητήματα όπως η κλιματική δικαιοσύνη, η βιωσιμότητα και τα μη-ανθρώπινα όντα, αναζητήσεις του τοπίου, sound art και βιώσιμη μόδα. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν επίσης καλλιτεχνικά workshops στην μουσική και το design, performance ήχου και χορού καθώς και συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής.

Ομιλητές

Ανδρέας Παπαλλά (University of Oxford, Cyprus University of Technology, University of Cyprus), Δανάη Ιωάννου (Cyprus University of Technology), Έφη Κυπριανίδου (Cyprus University of Technology), Ester Toribio Roura (Technological University of Dublin, Graduate School of Creative Arts and Media), Jye O’ Sallivan (Technological University of Dublin, Graduate School of Creative Arts and Media), Lewis Coene-Rowe (Culture/Shift Manager), Μέλανη Κωνσταντίνου (καλλιτέχνις), Χρήστος Λοΐζου (καλλιτέχνης).

Artists

Μαρίνος Κουτσομιχάλης (Cyprus University of Technology), Μάριος Σταύρου (Visual Artist), Urban Gorillas, Βασιλική Αναστασίου (τραγουδίστρια, vocal coach), Γιάννης Χρηστίδης (Cyprus University of Technology).

Εάν είστε καλλιτέχνης, art manager, επαγγελματίας στον χώρο του πολιτισμού, ερευνητής, εκπαιδευτικός, φοιτητής ή εκπρόσωπος εταιρίας που δραστηριοποιείται στην πολιτιστική ανάπτυξη, σας περιμένουμε! Το σεμινάριο έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων: για να συμμετέχετε, παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής που θα βρείτε εδώ (ανοίξτε τον σύνδεσμό με Chrome web browser).

Το σεμινάριο είναι δωρεάν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.empact-project.org.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα EMPACT στα social media και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με την ενσυναίσθηση και τη βιωσιμότητα μέσα από τις τέχνες: Facebook , Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube .