ΤΕΠΑΚ – StopMedWaste

Διημερίδα με θέμα «Advances and applied research along the supply chain to reduce postharvest losses» στο πλαίσιο του Έργου StopMedWaste, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μεταξύ 1-2 Ιουνίου 2022.

Το Έργο StopMedWaste συγχρηματοδοτείται από το PRIMA, ένα πρόγραμμα που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχόντων κρατών. Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 5 χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία). Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του ΤΕΠΑΚ, με τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Νικόλαο Τζωρτζάκη.

Το StopMedWaste είναι ένα τριετές έργο που στοχεύει στη διατήρηση των φθαρτών φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών με καινοτόμες στρατηγικές που εγγυόνται την ασφάλεια των καταναλωτών, τη μείωση των γεωργικών αποβλήτων, καθώς και τη μείωση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων. Οι στρατηγικές αυτές θα δοκιμαστούν κάτω από ημιεμπορικές ή εμπορικές συνθήκες (σε συσκευαστήρια), παρακολουθώντας την ποιότητα των νωπών προϊόντων κατά τη μεταφορά τους, αφού πρώτα αξιολογηθούν υπό εργαστηριακές συνθήκες.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο μέρη: την πρώτη ημέρα (Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χωριό Ανώγυρα και στο Anagyris Park, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της απόσταξης αιθέριων ελαίων, να περιηγηθούν στο βοτανικό κήπο του Anagyris Park και να μάθουν να αναγνωρίζουν φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και τις ιδιότητές τους. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν επίσης τη διαδικασία παρασκευής φυσικού σαπουνιού με τη χρήση αιθέριων ελαίων καθώς και άλλες παραδοσιακές χρήσεις των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Η εκδήλωση για τη δεύτερη ημέρα (Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022), σε ειδική συνεδρία του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μετασυλλεκτικής Παθολογίας (Λεμεσός, Κύπρος), ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον διοργανωτή της εκδήλωσης και επιστημονικό υπεύθυνο του ΤΕΠΑΚ για το Έργο StopMedWaste Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Τζωρτζάκη.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής του προγράμματος Καθηγητής Gianfranco Romanazzi αναφέρθηκε με ομιλία του στις νέες προκλήσεις για την πρόληψη και διαχείριση της απώλειας και των αποβλήτων φρέσκων φρούτων. Ακολούθησαν 6 συνολικά ομιλίες σε θέματα χρήσης αιθέριων ελαίων, όζοντος και άλλων εναλλακτικών μέσων για τη διατήρηση της ποιότητας νωπών φρούτων και τον έλεγχο παθογόνων μυκήτων καθώς και τη συνεισφορά του Έργου StopMedWaste στη μετασυλλεκτική βιομηχανία. Ακολούθησε δεξίωση και συζήτηση με το κοινό.