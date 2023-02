ΤΕΠΑΚ: Τελική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ «The GLAMers”

Η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά με το Ευρωπαϊκό έργο Μνημοσύνη (Η2020 ERA CHAIR) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) οργανώνουν την τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ «The GLAMers”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Poseidonia Beach Hotel, στη Λεμεσό, τη Δευτέρα 13/02/2023 και ώρα 10:30-17:00.

Την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου θα προλογίσει ο Αξιότιμος Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιάννης Τουμαζής.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης

Ο έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης

Ο Πρόεδρος του ICOMOS Κύπρου, κ. Χρύσανθος Πισσαρίδης

Η κ. Θέμις Χριστοφίδου , Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC) και

O Αντιπρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, κ. Κλείτος Παϊσάνος

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες απ’ όλη την Ευρώπη, οι οποίοι μέσα από τις ανακοινώσεις τους θα παρουσιάσουν το έργο τους στις ψηφιακές τεχνολογίες στον Πολιτισμό, την ψηφιοποίηση και την σχέση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στα Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες, Αρχεία και την ενεργή συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό.

Σύντομη περιγραφή του Έργου:

Η κρίση του COVID-19 έχει επιφέρει επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη. Μέσω της πανδημίας αναδείχθηκε η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και του σημαντικού κενού που υπάρχει στην αντιμετώπιση της πανδημίας μεταξύ των φορέων πολιτισμού (πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, γνωστά με το ακρωνύμιο GLAM: Galleries, Libraries, Archives, Museums).

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλοί νέοι συμμετείχαν σε ψηφιακές δράσεις που διοργάνωσαν φορείς πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται ότι οι νέοι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη συνδιαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των φορέων πολιτισμού και του κοινού.

Στόχοι του έργου “The GLAMers” είναι :

Να παρέχει μια συλλογή καλών πρακτικών που αφορούν τη συμμετοχή των νέων ως μέσο για την ανάκαμψη των φορέων πολιτισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Να προσφέρει συμβουλές και ευκαιρίες κατάρτισης για την υποστήριξη των φορέων πολιτισμού στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσω της συμμετοχής των νέων

Να επιτρέψει σε φορείς πολιτισμού να εφαρμόσουν και στη συνέχεια να αξιολογήσουν τις ψηφιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν τις/ους νέες/ους

Να χαρτογραφήσει κοινωνικές αλλαγές σε σχέση με στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές μεταξύ των φορέων πολιτισμού και των νέων σε σχέση με τις πολιτιστικές και πολιτικές αξίες για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Το ευρωπαϊκό έργο τρέχει από το Μάρτιο 2021-Φεβρουάριο 2023.

Οι εταίροι προέρχονται από όλη την Ευρώπη και διαμορφώνουν ένα ευρύ φάσμα από αλληλοσυμπληρούμενα προφίλ: ένα πανεπιστήμιο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), μία ΜΚΟ που απευθύνεται σε κοινότητες νέων (Citizens in Power, Κύπρος), μια μικρομεσαία επιχείρηση για την ανοικτή και κοινωνική μάθηση (Web2Learn, Ελλάδα), ένα μουσείο εθνικής εμβέλειας (Museum of Arts and Crafts, Κροατία) και ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών ιδρυμάτων (Michael Culture Association). Η κοινοπραξία των εταίρων έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίσει μια προβολή σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Το συνέδριο θα είναι υβριδικό και θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη στις 17:00.