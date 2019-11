Ένας τεράστιος, ανυπέρβλητος, συγκινητικός Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρών στον τελικό του Nitto ATP Finals το βράδυ της Κυριακής!

Ο 21χρονος τενίστας έχει συγκλονίσει την παγκόσμια τενιστική κοινότητα με το νέο έπος του: να κερδίσει δηλαδή για δεύτερη φορά φέτος τον θρυλικό Ρότζερ Φέντερερ, 6-3, 6-4 και να προκριθεί στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας, στη σημαντικότερη διοργάνωση μετά τα Slams, το φαντασμαγορικό ATP Finals!

Δεν είναι μια αδιανόητη επιτυχία για το ελληνικό τένις, είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει συνολικά ο ελληνικός αθλητισμός και είναι προϊόν του τεράστιου ταλέντου, της τρομακτικής εργατικότητας και της συγκινητικής καρδιάς αυτού του παλικαριού!

Τι και αν έπαιζε στον πρώτο του ημιτελικό σε τέτοια διοργάνωση;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με μάτι που “γυάλιζε” επικράτησε του Ρότζερ Φέντερερ τόσο σε αγωνιστικό αλλά και σε πνευματικό επίπεδο δίνοντας τέλος στις ελπίδες του Ελβετού για ένα έβδομο τίτλο σε Finals.

Μία πανάξια νίκη που ήρθε με τρομακτικό τένις, απίστευτη συγκέντρωση στις δύσκολες στιγμές, μία νίκη που τον στέλνει στον έβδομο ουρανό έχοντας φυσικά να επιτελέσει το τελευταίο κομμάτι της αποστολής του το βράδυ της Κυριακής!

Ένας Στέφανος που τελειώνει τη χρονιά όπως την ξεκίνησε!

Στην αυγή του 2019, είχε επικρατήσει του Ρότζερ Φέντερερ στον 4ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν σώζοντας και τα 12 break points που είχε δημιουργήσει ο “Βασιλιάς”!

Στο ματς του ATP Finals, του ξέφυγε ένα!

Σε ένα ακόμα ματς που ο Φέντερερ δείχνει το τεράστιο πρόβλημα που έχει στην υλοποίηση των break points, απόρροια του πνευματικής του δύναμης φυσικά, καθώς έχασε 11 από τις 12 ευκαιρίες που δημιούργησε στο σερβίς του Στέφανου, αναμφίβολα το Νο1 στατιστικό που έκρινε την έκβαση του ημιτελικού.

Δεν τα έχασε όμως ο Φέντερερ, τα έσωσε με τρομερό τένις και ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Ο οποίος έπαιξε συνολικά σαρωτικό επιθετικό τένις με τρομερή μέρα στο σερβίς του, ειδικά στα κρίσιμα σημεία, τρεξίματα και στρατηγική για “φίλημα”.

O Στεφ άρχισε να σώζει break points με το…καλημέρα στο ματς, στο εναρκτήριο game και, σε πλήρη αντίθεση με τον Φέντερερ, εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία για σπάσιμο σερβίς προηγούμενος πολύ γρήγορα με 3-0!

Ακολούθησε ένα 20λεπτο εκπληκτικού τένις με ασύλληπτα ράλι από τους δύο τενίστες!

Ο Φέντερερ πίεζε διαρκώς το σερβίς του Τσιτσιπά, δημιουργούσε break points αλλά ο Στέφανος τα έσωζε ξανά και ξανά!

To τριπλό break στο 0-40 του 2-4 δεν έφτανε για τον Φέντερερ ώστε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του σετ επί ίσοις όροις αλλά τα όσα είδαμε στο τελευταίο game του σετ, όταν ο Τσιτσιπάς σέρβιρε στο 5-3, δεν περιγράφονται…

Σε ένα από τα καλύτερα games της χρονιάς, ένα game διάρκειας επτά ισοπαλιών, ο Φέντερερ έφτασε σε ακόμα δύο “χρυσά” break points, δεν τα υλοποίησε όμως ούτε αυτά!

Έδωσε τεράστια μάχη σώζοντας έξι set points του Τσιτσιπά αλλά ο Στέφανος ξανά και ξανά επανερχόταν, δεν λύγιζε και στο τέλος, στην έβδομη του ευκαιρία, έκανε το πολυπόθητο 1-0 που του έδωσε, ξεκάθαρα, τεράστιο αγωνιστικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα!

Ο “Βασιλιάς” ήταν πια επηρεασμένος από την απώλεια του πρώτου σετ.

Και ξεκίνησε νωθρά το δεύτερο κάνοντας ένα πολύ κακό game για να βρεθεί με 2-1 πίσω με break με τον Στέφανο, σε αντίθεση με τον Φεντ, να έχει το απόλυτο στα break points (2/2)!

Ωστόσο, ο Ελβετός είναι μαχητής και παρά το γεγονός ότι όλα του πήγαιναν στραβά δεν το έβαλε κάτω.

Έφτασε ξανά σε 0-40(!) στο σερβίς του Τσιτσιπά αλλά ούτε τότε κατάφερε να κάνει το break!

Το κοντέρ έγραφε πια 0/9 break points όταν στο ίδιο game και σε μία ακόμα ευκαιρία που δημιούργησε, ο Στέφανος “έσπασε” για πρώτη φορά και ήρθε η ισοφάριση!

Ο Στέφανος, όμως, ήταν πνευματικό “κτήνος” το μεσημέρι του Σαββάτου.

Δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει το μομέντουμ από τα χέρια του και κατάφερε, στο αμέσως επόμενο game του Ελβετού, να του σπάσει το σερβίς και να επαναφέρει τη δική του τάξη στο ματς!

Ήταν πια μερικά games μακριά από μια ιστορική νίκη!

Το άγχος δεν ήταν ούτε τότε στο λεξιλόγιό του!

Όλα πήγαν ρολόι μέχρι του σημείου που σέρβιρε για το ματς στο 5-4.

Εκεί, κάποια νεύρα φάνηκαν και ο Φέντερερ είχε τα τελευταία του δύο break points που πήγαν και αυτά στον βρόντο (1/12 στο ματς ο Ελβετός…)!

Όλα τελείωσαν!

Ο Στέφανος ήταν καλύτερος αγωνιστικά, απείρως καλύτερος πνευματικά και η τεράστια νίκη ήταν πια στην αγκαλιά του…

