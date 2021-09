Τεσσερα μεγάλα ντέρμπι στην Ευρώπη με αμέτρητες επιλογές στην Megabet και με Cash Out

Έλα στο Google News

Τεσσερα μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League, στις 18:30 η Τότεναμ υποδέχεται την Τσέλσι, ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της Primera Division, η Βαλένθια θα φιλοξενήσει την Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00. Για την έκτη αγωνιστική της Ligue 1, η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει την Λυών στις 21:45, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A, η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει την Μίλαν.

Για το Τότεναμ-Τσέλσι, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη της Τότεναμ προσφέρει 4.55, ενώ για νίκη της Τσέλσι δίνει 1.76. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.66. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.08, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.74. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.01.

Για το Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη της Βαλένθια προσφέρει 3.71, ενώ για νίκη της Ρεάλ δίνει 1.91. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.76. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.76, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.05. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.70.

Για το Παρί Σεν Ζερμέν-Λυών, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη της Παρί προσφέρει 1.36, ενώ για νίκη της Λυών δίνει 7.06. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 5.39. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.42, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.84. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.66.

Για το Γιουβέντους-Μίλαν, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη της Γιουβέντους προσφέρει 2.10, ενώ για νίκη της Μίλαν δίνει 3.27. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρει 3.47. Όσον αφορά τις αποδόσεις για συνολικά γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.75, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.04. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.65.

*Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

