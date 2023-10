Θα είναι και φέτος υπόθεση Σίτι και Άρσεναλ ο τίτλος στην Αγγλία;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Πέρυσι μας πρόσφεραν ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα Αγγλίας των τελευταίων ετών, με την Μάντσεστερ Σίτι να προσπερνά στο φινάλε την Άρσεναλ και να κατακτά τον τίτλο. Θα είναι και φέτος οι βασικές πρωταγωνίστριες στη μάχη του τίτλου;

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αλλά προς το παρόν η Άρσεναλ δείχνει ικανή να κοντράρει και φέτος την Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι σταθερά στην κορυφή, αλλά οι «κανονιέρηδες» ακολουθούν στο βαθμό, μειώνοντας τη διαφορά μετά την απρόσμενη ήττα της Σίτι από την Γουλβς την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η πρώτη της ήττα μετά το 6 στα 6 στην εκκίνηση, με τους «σίτιζενς» να ξεκινούν και στο Champions League δυναμικά, με 2 στα 2. Η Άρσεναλ είναι αήττητη στις πρώτες επτά αγωνιστικές, αλλά έχει παραχωρήσει δύο ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα έριξε «τεσσάρα» στην έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ προέρχεται από ήττα από την Λανς στο Champions League. Ψάχνει αντίδραση στην έδρα της και θέλει τη νίκη για να πιάσει κορυφή!

Η νίκη της Άρσεναλ στο σημερινό ντέρμπι έχει απόδοση 3.02, η ισοπαλία είναι στο 3.55 και η νίκη της Σίτι δίνει 2.50 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η Σίτι έχει έξι GG και over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια σε Αγγλία και Ευρώπη (τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ), ενώ και η Άρσεναλ έξι over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης (τα πέντε ήταν over 3.5 γκολ), αλλά και τέσσερα ΝG στα έξι τελευταία ματς. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.80 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.92, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.02. Στο 1.62 το GG, στο 2.22 το NG.

Δεν είναι καλή, πάντως, η παράδοση της Άρσεναλ απέναντι στη Σίτι: έχει μία νίκη στα πέντε τελευταία μεταξύ τους ματς, ενώ στα 9 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έχει δεχτεί τουλάχιστον 1 γκολ από την Σίτι. Στο Κομιούνιτι Σιλντ όμως τον Αύγουστο χαμογέλασε η Άρσεναλ, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν στα πέναλτι απέναντι στην Σίτι. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στα τρία τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι με γηπεδούχο την Άρσεναλ υπήρχε πέναλτι. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί και σήμερα πέναλτι δίνει 3.15 στην Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του!