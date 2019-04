Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνει η κοινότητα Πισσουρίου σήμερα, η ώρα 11:00 για την κωλυσιεργία από πλευράς του κράτους να αποκαταστήσει τις ζημιές στις επηρεαζόμενες κατοικίες από το φυσικό φαινόμενο της μετακίνησης του εδάφους, ζητώντας την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Oι κάτοικοι θα συγκεντρωθούν στο καφεστιατόριο Ράντζο και θα πορευτούν μέχρι την έξοδο του αυτοκινητόδρομου, στον οποίο θα αποκόψουν την κυκλοφορία οχημάτων για χρονικό διάστημα.

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Πισσούρι.

14 Απριλίου ωρα 11:00.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου οργανώνει μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας για να αξιώσει την οικονομική ανακούφιση των συμπολιτών μας, που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους με κυβερνητικό διάταγμα και την άσκηση πιέσεως προς το κράτος , για την έναρξη των εργασιών σταθεροποίησης της περιοχής, η οποία μετακινείται συνεπεία φυσικού φαινομένου.

Γενικές οδηγίες προς το κοινό για την εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Κυριακή 14/04.

1) Συγκέντρωση στο χώρο του εστιατορίου ”Ράντζο” από τις 10:00

2) Επιτόπια ενημέρωση για το πως θα εξελιχθεί η διαμαρτυρία και οργάνωση ομάδων στις 10:30.

3) Μεταβίβαση στο χώρο της αερογέφυρας και κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου στις 11:00 στο ύψος των 2 εξόδων.

General information regarding the demonstration on Sunday 14/4.

1) Gathering at ”Ratzo” restaurant from 10:00

2) Briefing and last organisation of teams of how the demonstration will proceed at 10:30

3) Transfer to the bridge and closure of the Highway at the Exits’ points.