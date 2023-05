Θα κόψει τη φόρα της Σεβίλλης η Γιουβέντους;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Μάθαμε το ζευγάρι του Champions League και ανυπομονούμε για τον τελικό Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ, ώρα να μάθουμε και το ζευγάρι του τελικού του Europa League. Ανοιχτές και οι δύο αποψινές ρεβάνς και η αγωνία μεγάλη!

Στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» η Σεβίλλη περιμένει τη Γιουβέντους στον επαναληπτικό του 1-1 στο Τορίνο. Στο 97’ είχε ισοφαρίσει η «Κυρία» στο πρώτο παιχνίδι, στερώντας από τους Ισπανούς ένα ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα σήμερα, αλλά και πάλι το 1-1 δίνει προβάδισμα στη Σεβίλλη.

Πλέον οι γηπεδούχοι δεν έχουν και τον βραχνά του υποβιβασμού στη δεύτερη κατηγορία, αφού ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και την αποτελεσματικότητά τους με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, έτσι πλέον δεν κινδυνεύουν. Και μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στην αγαπημένη τους διοργάνωση. Αυτή που η Σεβίλλη έχει κατακτήσει έξι φορές από το 2005 κι έπειτα, ούσα η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις! Από την άλλη η Γιουβέντους παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά εκκρεμεί η οριστική απόφαση για την ποινή των 15 βαθμών που προσωρινά πήρε πίσω.

Η νίκη της Σεβίλλης έχει απόδοση 2.52, η ισοπαλία είναι στο 3.43 και η νίκη της Ρεάλ δίνει 3.20 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Κακή η παράδοση των Ανδαλουσιανών απέναντι στην «Κυρία»: έχουν μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Στα έξι τελευταία εντός έδρας ματς της Σεβίλλης σημειώθηκε τουλάχιστον ένα γκολ πριν το ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 1.52 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 2.57. Στα 11 από τα 12 τελευταία παιχνίδια της Σεβίλλης μπήκαν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν βλέπετε κι απόψε περισσότερα γκολ στο β’ ημίχρονο, η απόδοση στον Stoiximan είναι 2.02, ενώ αν βλέπετε περισσότερα γκολ στο α’ ημίχρονο, ποντάρετε στο 3.15.

Τα πέντε τελευταία εκτός έδρας ματς της Γιουβέντους και συνολικά τα οχτώ από τα εννέα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της ήταν under 2.5 γκολ! Το over 2.5 γκολ στο αποψινό ματς είναι στο 2.18 και το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.70. Στα 4 από τα 7 παιχνίδια της Γιουβέντους στο Europa League μπήκαν ακριβώς 2 γκολ. Το ενδεχόμενο να μπουν και απόψε ακριβώς 2 γκολ δίνει 3.40 στον Stoiximan!

Ο Εν Νεσιρί έχει σκοράρει στο 43% των αγώνων της Σεβίλλης στη διοργάνωση. Αν τον βλέπετε να σκοράρει και απόψε, η απόδοση είναι 2.82, ενώ το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα δίνει 6.20. Αν από την άλλη πιστεύετε ότι θα σκοράρει ο Ντι Μαρία, η απόδοση είναι 4.50, ενώ αν τον βλέπετε πρώτο σκόρερ του ματς, ποντάρετε στο 10.25 στον Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Στη Γερμανία η Λεβερκούζεν περιμένει τη Ρόμα μετά το 1-0 των Ιταλών στη Ρώμη. Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν είναι εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς, επειδή υστερεί στην ισοβαθμία με την Βόλφσμπουργκ. Από την άλλη η Ρόμα παλεύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω της Serie A. Βρίσκεται σε ευρωπαϊκή τροχιά, αλλά η θέση της είναι επισφαλής, από τη στιγμή που έχει μείνει χωρίς νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές.

Η νίκη της Λεβερκούζεν δίνει 2.16, η ισοπαλία είναι στο 3.52 και η νίκη της Ρόμα έχει απόδοση 3.94 στον Stoiximan. Η πρόκριση των Γερμανών είναι στο 2.70 και των Ιταλών στο 1.47. Κακή η παράδοση των Γερμανών κόντρα στη Ρόμα: έχουν μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Από την άλλη η Ρόμα χάνει τη δύναμή της μακριά από το «Ολίμπικο»: έχει μόνο ένα «διπλό» στις πέντε τελευταίες εξόδους της στο Europa League. Άσχημες οι επιδόσεις της και στη Γερμανία: στα πέντε από τα έξι τελευταία ματς επί γερμανικού εδάφους έχασε.

Τα πέντε τελευταία ματς της Ρόμα, καθώς επίσης τα 6 από τα 8 τελευταία παιχνίδια της Λεβερκούζεν, ήταν under 2.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ απόψε θα το βρείτε στο 2.15 και το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.72 στον Stoiximan. Η Λεβερκούζεν σκόραρε και στα δύο ημίχρονα στο 57% των αγώνων της στη φετινή διοργάνωση. Το ενδεχόμενο να μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα απόψε δίνει 1.93, ενώ ειδικότερα το ενδεχόμενο να σκοράρουν οι Γεμανοί και στα δύο ημίχρονα δίνει 3.30. Η αντίστοιχη απόδοση για τη Ρόμα είναι 5.00.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδια που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!