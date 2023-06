Θα πανηγυρίσει τελικά το Αμβούργο;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Την Κυριακή οι οπαδοί του Αμβούργου πανηγύρισαν έξαλα μία άνοδο (στην Bundesliga) που δεν ήρθε ποτέ! Έχουν όμως μία δεύτερη ευκαιρία. Θα τα καταφέρει αυτή τη φορά η ομάδα τους;

Η αλήθεια είναι πως την τελευταία πενταετία το Αμβούργο έχει βρει κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο για να χάσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Αυτό που έγινε, όμως, την Κυριακή ήταν τρομερό. Το Αμβούργο χρειαζόταν νίκη στο φινάλε του πρωταθλήματος και γκέλα της Χαϊντενχάιμ για να κερδίσει την απευθείας άνοδο. Κέρδισε την Σαντχάουζεν εκτός έδρας, την ώρα που η Χαϊντενχάιμ έχανε από την Γιαν Ρέγκενσμπουργκ με 2-1 ως το 92’. Ο κόσμος του Αμβούργου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε για τον άνοδο πριν το τελικό σφύριγμα στο άλλο παιχνίδι, στο οποίο η Αμβούργου κέρδισε τελικά με 2-3 με γκολ στο 93’ και στο 99’! Κέρδισε έτσι την απευθείας άνοδο στην Bundesliga, στέλνοντας και φέτος το Αμβούργο στην τρίτη θέση και στα μπαράζ!

Εκεί αντιμετωπίζει την Στουτγκάρδη, η οποία τερμάτισε στην 16η θέση της Bundesliga. Θα ανέβει το Αμβούργο ή θα μείνει στην πρώτη κατηγορία η Στουτγκάρδη; Η απάντηση θα δοθεί στους διπλούς αγώνες μπαράζ, απόψε και τη Δευτέρα. Στο πρώτο παιχνίδι γηπεδούχος είναι η Στουτγκάρδη. Η νίκη της έχει απόδοση 1.66, η ισοπαλία είναι στο 4.52 και η νίκη του Αμβούργου δίνει 5.63 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η παραμονή της Στουτγκάρδης στην Bundesliga δίνει 1.57 και η άνοδος του Αμβούργου είναι στο 242.

Τα 9 τελευταία ματς της Στουτγκάρδης σε όλες τις διοργανώσεις ήταν GG, ενώ τα 6 από τα 9 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος ήταν over 2.5 γκολ, μάλιστα είχε τρία over 4.5 γκολ! Από την άλλη το Αμβούργο έχει επτά GG και over 2.5 γκολ στα εννέα τελευταία ματς, μάλιστα τα έξι ήταν over 3.5 γκολ! Στο αποψινό μπαράζ το GG δίνει 1.65 και το NG είναι στο 2.15. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.62, το over 3.5 γκολ είναι στο 2.52 και το over 4.5 γκολ στο 4.35, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.30 στον Stoiximan!

Στο τελευταίο παιχνίδι το Αμβούργο κράτησε το μηδέν πίσω: είχε δεχτεί γκολ στα 8 προηγούμενα ματς! Το ενδεχόμενο να κρατήσει στο μηδέν και την Στουτγκάρδη απόψε θα το βρείτε με απόδοση 5.40 στον Stoiximan! Το ίδιο πρόβλημα στην άμυνα έχει και η Στουτγκάρδη, η οποία δέχεται γκολ στα 13 τελευταία ματς! Αν τη βλέπετε να σπάει το σερί και να κρατά απόψε απαραβίαστη την εστία της, ποντάρετε στο 2.65.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του!