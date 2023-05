Θα πάρει κι αυτό το Europa League η Σεβίλλη;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Οι πρώτοι ημιτελικοί του Champions League μας καθήλωσαν και τώρα δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο και από τους πρώτους ημιτελικούς του Europa League που έρχονται απόψε. Γιουβέντους-Σεβίλλη και Ρόμα-Λεβερκούζεν σε δύο ματσάρες που προμηνύονται συναρπαστικές!

Στο Τορίνο η Γιουβέντους καλείται να αφήσει εκτός διοργάνωσης την ομάδα που την έχει κατακτήσει περισσότερες φορές από κάθε άλλη! Η Σεβίλλη έχει κατακτήσει το Europa League έξι φορές και θέλει τον έβδομο τίτλο από το 2005-06, όταν και πήρε το πρώτο τρόπαιο. Τώρα μάλιστα που απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη και δεν έχει τον βραχνά του υποβιβασμού στο κεφάλι της, μπορεί να εστιάσει στην αγαπημένη της διοργάνωση.

Η νίκη της Γιουβέντους απόψε έχει απόδοση 1.81, η ισοπαλία είναι στο 3.75 και η νίκη της Σεβίλλης δίνει 5.47 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η πρόκριση της Γιουβέντους είναι στο 1.62 και της Σεβίλλης στο 2.32. Η «Κυρία» φτάνει φορτσάτη στο παιχνίδι, καθώς αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση στη Serie A, και θέλει να αποκτήσει σαφές προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία. Έχει επτά under 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια και τρία NG στα πέντε τελευταία ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Από την άλλη η Σεβίλλη έχει διαφύγει του κινδύνου του υποβιβασμού, αφού αφυπνίστηκε μετά την τελευταία αλλαγή προπονητή και την έλευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της. Έχει τρία over 2.5 γκολ εδώ και πέντε αγωνιστικές, καθώς και τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς. Στον αποψινό ημιτελικό το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.30 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.62, ενώ το GG δίνει 2.15 και το NG είναι στο 1.65 στον Stoiximan.

Στα μισά φετινά παιχνίδια της Γιουβέντους στη διοργάνωση σημειώθηκαν ακριβώς 2 γκολ. Αν βλέπετε κι απόψε 2 γκολ στο παιχνίδι, η απόδοση είναι 3.35 στον Stoiximan! Ο Άνχελ Ντι Μαρία έχει σκοράρει στο 1/3 των φετινών αγώνων της Γιουβέντους στο Europa League. Το ενδεχόμενο να σκοράρει απόψε θα το βρείτε στο 3.40, ενώ το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα δίνει 7.40.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Η Ρόμα φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν σε ένα αρκετά αμφίρροπο ζευγάρι, όπου η πρόκριση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Η νίκη της Ρόμα έχει απόδοση 2.27, η ισοπαλία είναι στο 3.36 και η νίκη της Λεβερκούζεν δίνει 3.81 στον Stoiximan. Η πρόκριση των Ιταλών δίνει 1.95 και των Γερμανών 1.87. Στο ιταλικό πρωτάθλημα η Ρόμα βρέθηκε εκτός ευρωπαϊκής ζώνης μετά την ήττα από την Ίντερ, συμπληρώνοντας 4 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Στο γερμανικό πρωτάθλημα η Λεβερκούζεν παραμένει οριακά σε ευρωπαϊκή τροχιά παρά την ήττα από την Κολωνία.

Στα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Ρόμα στο Europa League δόθηκαν 4 ή περισσότερες κάρτες. Το over 3.5 κάρτες δίνει 1.40 και το under 3.5 κάρτες είναι στο 2.80. Στο 83% των φετινών αγώνων της Λεβερκούζεν στο Europa League μπήκε τουλάχιστον 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 1.55 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 2.45 στον Stoiximan.

Πολλά γκολ στα ματς των Γερμανών. Στα 3 από τα 6 παιχνίδια τους στο Europa League σημειώθηκαν ακριβώς 5 γκολ! Αν βλέπετε και στον αποψινό ημιτελικό 5 γκολ, ποντάρετε στο 14.00 στον Stoiximan! Μάλιστα η Λεβερκούζεν έχει σκοράρει και στα 2 ημίχρονα στο 67% των αγώνων της στο Europa League! Το ενδεχόμενο να σκοράρει και σήμερα και στα δύο ημίχρονα δίνει 5.20, ενώ για τη Ρόμα η αντίστοιχη απόδοση είναι 3.60!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

