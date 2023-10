Θα συνεχίσουν τα «μπαμ» ΑΕΚ και Παναθηναϊκός;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Ώρα Europa League απόψε για τις ελληνικές ομάδες με δύσκολες μάχες τόσο για την ΑΕΚ που υποδέχεται τον Άγιαξ όσο και για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μακάμπι Χάιφα.

Η ΑΕΚ είχε κάνει το «μπαμ» στην πρεμιέρα κερδίζοντας την φορμαρισμένη Μπράιτον μέσα στην Αγγλία (2-3) και θέλει να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κερδίζοντας και τον Άγιαξ στην «ΟΠΑΠ Αρένα». Ο «Αίαντας» είχε μείνει στην ισοπαλία στο Άμστερνταμ με την Μαρσέιγ (3-3). Στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω μετά και την ήττα από τον ΟΦΗ (3 νίκες σε έξι παιχνίδια), ενώ ο Άγιαξ βρίσκεται σε χειρότερη φάση στην Eredivisie με μία νίκη σε πέντε παιχνίδια, καθώς είχε και δύο αναβολές.

Η νίκη της ΑΕΚ έχει απόδοση 2.26, η ισοπαλία είναι στο 3.84 και η νίκη του Άγιαξ δίνει 2.37 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η ΑΕΚ έχει επτά GG στα οχτώ τελευταία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς επίσης πέντε στα επτά over 2.5 γκολ. Ο Άγιαξ έχει πέντε over 3.5 γκολ στα επτά τελευταία ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.60 και το over 3.5 γκολ δίνει 2.42, ενώ το under 2.5 γκολ είναι στο 2.37. Το GG δίνει 1.50 και το NG είναι στο 2.50.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Εντυπωσιακά είχε ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός στη φάση των ομίλων του Europa League κερδίζοντας τη Βιγιαρεάλ στο ΟΑΚΑ (πριν κλείσει…). Από την άλλη η Μακάμπι Χάιφα είχε δεχτεί «τριάρα» στη Γαλλία από τη Ρεν. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, βαθμό που πήρε με γκολ στις καθυστερήσεις, και είναι στο εξάποντο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό με ματς λιγότερο. Η Μακάμπι Χάιφα προέρχεται από «διπλό» επί της Μακάμπι Νετάνια στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου με 2 νίκες σε 4 αγωνιστικές έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία.

Η νίκη της Μακάμπι Χάιφα έχει απόδοση 2.52. η ισοπαλία είναι στο 3.55 και η νίκη του Παναθηναϊκού δίνει 3.11 στον Stoiximan. Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια, μάλιστα τα τρία ήταν over 3.5 γκολ. Έχει επίσης τρία σερί GG. Η Μακάμπι Χάιφα έχει τέσσερα GG στα πέντε τελευταία παιχνίδια και πέντε over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία ματς. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.00 και το over 3.5 γκολ δίνει 3.45, ενώ το under 2.5 γκολ είναι στο 1.82. Στο 1.75 το GG, στο 2.00 το NG.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

