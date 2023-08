Θα ξεκινήσει με τίτλο ο οδοστρωτήρας Σίτι;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Αγγλία δεν θα μπορούσαν παρά να τον διεκδικούν η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ. Οι δύο ομάδες που κονταροχτυπήθηκαν μέχρι τέλους για το πολυπόθητο πρωτάθλημα πέρυσι, με την αρμάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να τα κατακτά όλα στο φινάλε και να πανηγυρίζει ένα ιστορικό τρεμπλ (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League)

Έτσι στο Community Shield (όπως ονομάζουν οι Άγγλοι το Σούπερ Καπ) θα αναμετρηθούν ο οδοστρωτήρας Μάντσεστερ Σίτι και η δευτεραθλήτρια Άρσεναλ. Πρώτο επίσημο ματς της σεζόν και για τις δύο ομάδες, αφού η Premier League κάνει σέντρα σε μία εβδομάδα, οπότε δεν γνωρίζουμε επ’ ακριβώς σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Το βέβαιο είναι πως δεν έχουν μεγάλο βαθμό ετοιμότητας, αλλά ακόμη κι έτσι αναμένουμε ματσάρα, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στο Community Shield.

Μολονότι δεν υπάρχει δείγμα επίσημων αγώνων, η Σίτι ξεκινά και φέτος ως φαβορί για… όλα. Και για το Community Shield.

Συνήθως τα ματς της Σίτι και της Άρσεναλ δίνουν πολλά γκολ

Ο Χάαλαντ θέλει να μπει και φέτος φουριόζος για να οδηγήσει την Σίτι ξανά στην κορυφή.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

