Το The only way out is through λειτουργεί ως ένα συνειρμικό ταξίδι κατανόησης των θεατρικών συμβάσεων

Ο Αντώνης Γεωργίου με τον Δημήτρη Χειμώνα που παρουσιάζει στο Buffer Fringe Performing Arts Festival 2019 το έργο The only way out is through που έκανε πρεμιέρα στο Open House Festival της Στέγης Χορού Λεμεσού

Τι πραγματεύεται το έργο σoυ “The only way out is through” που έκανε πρεμιέρα στο Open House Festival της Στέγης Χορού Λεμεσού και τώρα παρουσιάζεται στο Buffer Fringe Performing Arts Festival 2019;

Το έργο πραγματεύεται το θέατρο ως σχέση. Ποιές είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν σε ένα αυτοκίνητο να εμφανιστεί στη σκηνή, ενώ ο ηθοποιός το μόνο που κάνει είναι να κρατά ένα αόρατο τιμόνι; Τι αυτοκίνητο είναι; Τι χρώμα έχει; Τι ήχους κάνει; Βλέπουμε όλοι το ίδιο; Κι αφού όχι, πόσο μακριά μπορεί να μας ταξιδέψει; Ταξιδεύουμε όλοι μαζί ή μόνοι μας;

Ο χαρακτήρας πονά, ο θεατής συμπονά, υπάρχει αυτός, άρα υπάρχω κι εγώ. Πίσω από το θέατρο όμως, ο ηθοποιός κάνει μια συγκεκριμένη μεθοδική δουλειά, ο θεατής εκούσια συμφωνεί σε μια σειρά από συμβάσεις και όλοι μαζί χτίζουμε ένα αληθινό θεατρικό ψέμα στη φαντασία μας. Το “The only way out is through” για εμένα λειτουργεί ως ένα συνειρμικό ταξίδι κατανόησης αυτής της σύμβασης, ξεκινώντας από τα απτά υλικά που φτιάχνουν μια παράσταση, μέχρι την ψευδαίσθηση του “εαυτού”, που συμπράττει στην -μάλλον επίσης ψευδή- αίσθηση συλλογικότητας.

25 Οκτωβρίου, 20:00 1984 Venue (33-37 Mahmut Pasa Sokak, Λευκωσία) Buffer Fringe Performing Arts Festival 2019

Το έργο ξεκίνησε ως μέρος του “Moving the New Artistic Development Programme” της Στέγης Χορού Λεμεσού, πόσο σημαντικό θεωρείς αυτό το πρόγραμμα;

Στον χώρο των παραστατικών τεχνών και ιδιαίτερα του θεάτρου, ο τρόπος δουλειάς κατευθύνεται πάντα με στόχο την παράσταση, το τελικό προϊόν. Το “Moving the New” επιτρέπει στους καλλιτέχνες να λειτουργήσουν και να εξελίξουν την έρευνά τους χωρίς αυτή την πίεση. Ως μέρος του προγράμματος μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλεύω στο στούντιο όσο συχνά ήθελα, να γνωρίσω άλλους καλλιτέχνες που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο και να συζητήσω με δραματουργούς και μέντορες για να εξελίξω τη δουλειά μου. Η Στέγη Χορού είναι ένα ασφαλές και γόνιμο περιβάλλον για ένα δημιουργό, που ενθαρρύνει το ρίσκο και τον πειραματισμό. Προγράμματα που στηρίζουν τη δημιουργία με αυτό τον τρόπο είναι απαραίτητα. Η συμβολή του προγράμματος στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου και λειτουργώ είναι ανεκτίμητη.

Τι είναι το suspension of disbelief;

Tο suspension of disbelief είναι ένας θεατρικός όρος που χαρακτηρίζει τη δυνατότητα του ηθοποιού να ξεχάσει ότι το όπλο που τον σημαδεύει είναι ψεύτικο και να βιώσει το ψέμα ως αλήθεια. Αυτή τη διαδικασία, πρέπει να την κάνει και ο θεατής, για να μπορέσει να απολαύσει το θέαμα. Είναι η θελημένη αναστολή της κριτικής σκέψης στο βωμό της απόλαυσης του θεάτρου.

«Θελημένη αναστολή της κριτικής σκέψης». Είναι αυτό κάτι που παρατηρείται μόνο στο θέατρο ή και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής μας και αν ναι μήπως εκεί «πρέπει» να μην γίνεται αποδεχτό αυτό;

Η αναστολή της κριτικής σκέψης, είναι αυτή που μας κάνει να πιστεύουμε στη μετά θάνατον ζωή, στο Θεό, στο αφήγημα του έρωτα, του μίσους και της συλλογικότητας. Είναι ο μηχανισμός που μας επιτρέπει να συγκινηθούμε βλέποντας μια ταινία, ακούγοντας ένα παραμύθι ή μια μπαλάντα που περιγράφει συναισθήματα που δεν βιώσαμε ποτέ. Επίσης είναι ο μηχανισμός που μας κάνει να χειροκροτούμε σε μια πολιτική ομιλία, να ακολουθούμε τάσεις με σκοπό την αίσθηση του ανήκειν. Είναι μια συναισθηματική σχέση. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες, αλλά χωρίς παραμύθια η ζωή γίνεται στεγνή, μοναχική και κλειστοφοβική. Η επίγνωση όμως του μηχανισμού και των λειτουργιών του μπορεί να μας προσφέρει την ελευθερία και ευθύνη κρίσης και δράσης.

Είμαστε φτιαγμένοι από εικόνες, αφηγήματα, ιστορίες, μάσκες, φαντασιώσεις… Με κάποιο τρόπο ζούμε μέσα στη διαφυγή. Το φαντασιακό με το πραγματικό βρίσκονται σε μία διαλεκτική σχέση έτσι δεν μπορώ να μιλήσω για “διαφυγή” αφού είναι αδύνατον κάποιος να κατανοήσει ολοκληρωτικά σε ποιά πραγματικότητα αναφέρεται ο άλλος.

«Εάν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη ψευδαίσθηση, το θέατρο αποκαλύπτεται ως τίποτα, και το τίποτα είναι η πηγή όχι μόνο της απόλυτης ελευθερίας αλλά και υπαρξιακής φρίκης», διαβάζω στο δελτίο τύπου. Μπορείς να το σχολιάσεις αυτό περαιτέρω. Ο άνθρωπος δεν αντέχει την ελευθερία;

Η φράση “Ο άνθρωπος δεν αντέχει την ελευθερία” με παραπέμπει εύστοχα στον Σαρτρ (“Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος”). Η απόλυτη ελευθερία σημαίνει και απόλυτη ευθύνη και αυτό είναι το τρομακτικό. Εάν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε την τυφλή πίστη στους κανόνες που ορίζουν την εμπειρία μας, που χωρίζουν το καλό από το κακό, το πραγματικό από το φανταστικό, που μετρούν και ταξινομούν τη ζωή μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δική μας κρίση. Αυτό μας καθιστά αμέσως κατασκευαστές της πραγματικότητάς. Στη παράσταση ο θεατής βρίσκεται αντιμέτωπος με τους μηχανισμούς και τις δομές του θεάτρου. Είναι καθισμένος σε μια καρέκλα, μαζί με άλλα άτομα και ενώνει τα κομμάτια για να γίνει ο ίδιος δημιουργός της θεατρικής εμπειρίας. Αυτή η ευθύνη είναι η απόλυτη ελευθερία, αλλά αφού το ίδιο άτομο είναι ήδη θεατής αλλά και ερμηνευτής του ίδιου έργου, ίσως “η κόλαση” του Σαρτρ να μην είναι μόνο οι άλλοι αλλά και η ίδια μας η συνειδητότητα.

Είναι το θέατρο ή οι τέχνες γενικότερα, κάποτε μια προσπάθεια όχι επικοινωνίας αλλά διαφυγής από την πραγματικότητα;

Εξαρτάται τι θεωρεί κάποιος ότι είναι η πραγματικότητα και αν υπάρξει ποτέ τρόπος να συμφωνήσουμε όλοι σε μία αντικειμενική εκδοχή της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για διαφυγή από αυτή. Είμαστε φτιαγμένοι από εικόνες, αφηγήματα, ιστορίες, μάσκες, φαντασιώσεις… Με κάποιο τρόπο ζούμε μέσα στη διαφυγή. Το φαντασιακό με το πραγματικό βρίσκονται σε μία διαλεκτική σχέση έτσι δεν μπορώ να μιλήσω για “διαφυγή” αφού είναι αδύνατον κάποιος να κατανοήσει ολοκληρωτικά σε ποιά πραγματικότητα αναφέρεται ο άλλος. Η φαντασία περιβάλλει και ορίζει αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα. Η διαφυγή είναι βασικό στοιχείο της. Είναι έννοιες αλληλένδετες, σχεδόν ίδιες. Το θέατρο είναι σίγουρα ένας χώρος όπου πραγματευόμαστε αυτή τη συνθήκη.

Σύληψη/Σκηνοθεσία: Δημήτρης Χειμώνας

Συνεργάτες/Περφόρμερς: Λουκία Πιερίδη και πολλοί άλλοι

Μουσική Επιμέλεια: Λοΐζος Ολύμπιος, Δημήτρης Χειμώνας

Μέντορες: Ροδιά Βόμβολου, Λουίζα Παπαλοΐζου

Σχεδιασμός Αφίσας: Αντώνης Μούσιης

Παραγωγή: Στέγη Χορού Λεμεσού