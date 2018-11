Συνεχίζεται η δράση στο Πρωτάθλημα με αυτό το τριήμερο να διεξάγεται η 8η αγωνιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αγώνες το Σάββατο, δύο την Κυριακή, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με έναν αγώνα.

Σήμερα η Ομόνοια συναντά τον Ερμή και θέλει νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες. Στην Πάφο η τοπική ομάδα με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας θέλει νίκη επί του ΑΠΟΕΛ πουν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα θέλει νίκη για να …ψηλώσει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 03.11.2018

17:00 Απόλλωνας vs Ανόρθωση 1-2

18:00 Ένωση vs Αλκή 2-0

19:00 ΑΕΚ vs ΑΕΛ 0-1

Κυριακή 04.11.2018

17:00 Πάφος vsΑΠΟΕΛ (Cytavision Sports 1)

18:00 Ομόνοια vs Ερμής (Primetel 1)

Δευτέρα 05.11.2018

19:00 Σαλαμίνα vs Δόξα (Cytavision Sports 1)