Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την προσγείωση της τελευταίας πτήσης της Thomas Cook που απογειώθηκε από το Orlando των ΗΠΑ και προσγειώθηκε στις 9 τοπική ώρα στο Μάντσεστερ. Την ώρα που οι επιβάτες περίμεναν να κατέβουν από το αεροσκάφος, το πλήρωμα με ανακοίνωσή του, τους ευχαρίστησε που πέταξαν με την αεροπορική εταιρεία της Thomas Cook, ενώ ορισμένοι από τους επιβάτες προσπάθησαν να τους δώσουν μετρητά σαν βοήθεια. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Την προσγείωση του τελευταίου αεροσκάφους κατέγραψε το Sky News:

BREAKING: The last Thomas Cook passenger flight lands at Manchester Airport after the company collapsed following failed rescue talks.

