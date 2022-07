Τη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου, ζήτησε ο δήμαρχος Αθηένου στις Βρυξέλλες

Τη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου ζήτησε ο δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, στις Βρυξέλλες, επεξηγώντας τα οφέλη που θα έχει τόσο η Αθηένου όσο και οι Τουρκοκύπριοι από αυτήν. Ο δήμαρχος συμμετείχε στην 5η συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “AGORA – Democratic Values and Culture in Europe”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Europe for Citizens, του άξονα “Δίκτυα Πόλεων”.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, “όλοι υποσχέθηκαν να βοηθήσουν”, ενώ ο δήμαρχος κάλεσε τους ευρωβουλευτές που παρευρέθηκαν να επισκεφθούν την Αθηένου για να δουν επιτόπου το πρόβλημα, κάτι που υποσχέθηκαν να κάνουν το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι ο κ. Καρεκλάς είχε κι άλλες επαφές στη Βρυξέλλες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, επεξηγώντας το πρόβλημα και θέτοντας επιτακτικά το θέμα της διάνοιξης της διόδου Πυροΐου.

Στη συνάντηση, ο δήμαρχος Αθηένου συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου, ενώ συμμετείχαν επίσης και εκπρόσωποι των Δήμων Smolyan της Βουλγαρίας, Cinisello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας και Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας, καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισμού «Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων» Αθήνας της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα AGORA έχει σαν κεντρικό του άξονα τον ανοικτό διάλογο σε δημόσιο χώρο, μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής, όπως στην Αρχαία Αθήνα, ενώ ο προϋπολογισμός του, που ανέρχεται σε €143.640, καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων στο Ευρωκοινοβούλιο με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, Λευτέρη Χριστοφόρου, Λουκά Φουρλά, Γιώργο Γεωργίου, Δημήτρη Παπαδάκη και Κώστα Μαυρίδη, τον Ελληνα Ευρωβουλευτή, Στέλιο Κυμπουρόπουλο και τους Βούλγαρους Ευρωβουλευτές, Asim Ademov και Andrey Novakov.

Ο δήμαρχος Αθηένου έκανε παρουσίαση και τους παρέδωσε τη Διακήρυξη του Προγράμματος, που ετοιμάσθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους νέους των διαφόρων πόλεων εδώ και ένα χρόνο. Κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μοιραστούν τη Διακήρυξη με τους άλλους ευρωβουλευτές στις πολιτικές τους ομάδες

Θα ακολουθήσει η 6η και τελευταία συνάντηση του Προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθηένου στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου του 2022.