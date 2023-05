Τι καπνίζουν εκεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού;

Του Τάσου Περδίου

Μου θύμισαν την περίφημη φράση του ιδιοκτήτη της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2013, όταν η Άρσεναλ έκανε προσφορά 40 εκατομμυρίων και μιας λίρας για την αγορά του Λουίς Σουάρες. “What do you think they are smoking over there at the Emirates;” έγραψε στο Twitter ο Τζον Χένρι, με την ατάκα να μένει στην ιστορία.

Μιλώ για τους παροικούντες το Υφυπουργείο Πολιτισμού που μοιάζουν όπως τον σύζυγο που πιάνεται στα πράσα με την ερωμένη στην ντουλάπα και επιμένει ότι είναι η καθαρίστρια και μπήκε να ξεσκονίσει. Τι καπνίζετε εκεί στο υφυπουργείο, μάνα μου;

«Δεν τίθεται θέμα εργασίας ή έστω απασχόλησης τού εν λόγω ατόμου, καθότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη σύναψη ειδικής σύμβασης, κάτι το οποίο ουδέποτε υπήρξε. Πρόκειται απλά για μια άτυπη συνεργασία δοκιμαστικής περιόδου σε εθελοντική βάση, χωρίς καμιά πληρωμή, που περιορίστηκε αποκλειστικά σε θέματα προβολής και επικοινωνίας του υφυπουργείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς καμιά ανάμειξη σε υπηρεσιακά θέματα», έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος πρέπει να έχει συγχύσει τα υπουργεία με τις μπάντες που έπαιρνε μαζί του στις συναυλίες. Από πότε προσλαμβάνει το δημόσιο εργαζομένους σε δοκιμαστική βάση, χωρίς πληρωμή, Παναγία μου; Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις τι έχουν να πουν επί τούτου; Ο Γενικός Εισαγγελέας, χαλόου; Και τι ακριβώς προέβαλλε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού που δεν ήταν υπηρεσιακά θέματα; Πιάσαμε σύμβουλο για να προβάλλει τις διακοπές του κ. Χατζηγιάννη στις celebrity στήλες ή τα γενέθλια των φίλων του μήπως;

«Δεν αποκλείσαμε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, δυνάμει σχετικής σύμβασης, παρ’ όλα αυτά η ανάθεση καθηκόντων σε δοκιμαστική βάση λήφθηκε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση τού εν λόγω ατόμου, ώστε σε περίπτωση πρόσληψής του να διασφαλίζονταν η σωστή και άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του», είπε και πρόσθεσε παρακάτω: «Με την εν λόγω κυρία είχα μια αγαστή συνεργασία τα τελευταία χρόνια μέσω της καλλιτεχνικής μου ιδιότητας και ως εκ τούτου γνωρίζω τις εξαίρετες ικανότητές της». Δηλαδή ήξερε πως έχει εξαιρετικές ικανότητες, αλλά παρ’ όλα αυτά ήθελε να την περάσει και από δοκιμαστική περίοδο για να δει αν μας κάμνει. Και τι σόι εξειδικευμένος σύμβουλος είναι αυτός που πρέπει να περάσει από δοκιμαστικά;

Τι ακούνε τα αυτάκια μας, Παναγία μου;

Παρακάτω: «Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο, το υφυπουργείο όντας υποστελεχωμένο και με πενιχρούς πόρους, είχε ως άμεση προτεραιότητα τη διαχείριση σημαντικότατων θεμάτων εθνικής εμβέλειας, γεγονός που δεν μας επέτρεπε να εξετάσουμε το θέμα ως άμεση ανάγκη». Με λίγα λόγια, επειδή είχαμε πολλή δουλειά, είπαμε να ψάξουμε στους παλιούς γνωστούς και φίλους να δούμε αν υπάρχει κανένας με φιλότιμο, να μας βοηθήσει σε μια ώρα δύσκολη, χωρίς να πληρώνεται, έτσι, εις υγείαν των παλιών καιρών.

«Είναι αυτόν τον πολιτισμό που θέλουμε; Η επανένταξη είναι πολιτισμός», πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιάννης. Φυσικά και η επανένταξη είναι πολιτισμός και πολύ σωστά είναι νομικώς κατοχυρωμένη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ό,τι κι αν έχεις κάνει στη ζωή του, μπορείς αβρόχοις ποσί να βρεθείς ειδικός σύμβουλος υπουργού σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δεν θα μας τρελάνετε εντελώς εσείς…