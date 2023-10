Τιμωρεί όλους του Παλαιστινίους η Κομισιόν αναθεωρώντας όλες τις χρηματοδοτήσεις

Την πλήρη αναθεώρηση όλων των χρηματοδοτήσεων – ύψους 691 εκατομμυρίων ευρώ – προς τους Παλαιστινίους μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ Βαρέλι, κάνοντας λόγο για αναστολή όλων των πληρωμών και εξέταση όλων των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί τιμωρώντας έτσι ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό για τις επιθέσεις της φονταμενταλιστής τρομοκρατικής οργάνωσης, Χαμάς.

«Η κλίμακα της τρομοκρατίας και της βαναυσότητας κατά του Ισραήλ και του λαού του, αποτελεί σημείο καμπής» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Επίτροπος, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν τα πράγματα να είναι κανονικά» («there can be no business as usual»).

«Ως ο μεγαλύτερος δωρητής των Παλαιστινίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει υπό αναθεώρηση το πλήρες χαρτοφυλάκιο για την ανάπτυξη, συνολικής αξίας 691 εκατ. ευρώ» πρόσθεσε στην ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter).

Ειδικότερα, ο κ. Βαρέλι ανακοίνωσε πως «όλες οι πληρωμές αναστέλλονται αμέσως, όλα τα έργα τίθενται υπό υπό επανεξέταση» και «όλες οι νέες προτάσεις για τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για το 2023, αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας», προαναγγέλλοντας παράλληλα «συνολική αξιολόγηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου».

Πρόσθεσε πως θα πρέπει να εξεταστούν «τα θεμέλια για την ειρήνη, την ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη».

«Η υποκίνηση του μίσους, της βίας και η εξύμνηση της τρομοκρατίας έχουν δηλητηριάσει τα μυαλά πάρα πολλών. Χρειαζόμαστε δράση και την χρειαζόμαστε τώρα», πρόσθεσε.